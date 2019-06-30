刷首位美國總統紀錄！川普證實將在南北韓非軍事區會見金正恩

美國總統川普與南韓總統文在寅週日 (30 日) 召開記者會時證實，川普將在「韓國神秘地帶 – 南北韓非軍事區 (DMZ)」再會北韓領導人金正恩。

川普稱：「我將在南北韓非軍事區 (DMZ) 會見金主席，握手並打招呼。」

文在寅稱：「美國和北韓今天將在板門店 (位於 DMZ) 舉行會議，自宣布停火以來的 65 年裡，雙方將在象徵分離的地方握手以求和平。」

板門店位於南北韓間非軍事區（DMZ），去年 (2018) 南北韓世紀峰會發表了板門店宣言，同意朝鮮半島不會再有戰爭。

若川金三會實現，川普將成為第一位在北緯 38 度線會見過北韓領導人的美國總統。

週六 G20 川習會召開前，他推文向北韓領導人金正恩發出邀請，期待在「韓國神秘地帶 – 南北韓非軍事區 (DMZ)」相會。

南北韓非軍事區 (Korean Demilitarized Zone，DMZ) ，將整座朝鮮半島分成南北兩側，以南北韓實際邊境後 2 公里、北緯 38 度線及其周圍地區所組成，是韓國神秘地帶，此區兩側仍保持敵對狀態，附近的居民人數也極少。

川普於週六晚間抵達南韓，他與南韓總統文在寅共進晚餐前透露，美國與北韓官員正討論川金相會「非軍事區」的閃電會晤事宜。

北韓外交部次長崔善熙表示，如果北韓與美國峰會是在分界線舉行，這應該是又一場意義重大的會面，強化兩國元首私人情誼，並推動雙邊關係。」