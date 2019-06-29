OPEC會議估計將延長減產協議至年底 但不致擴大減產額度

下週石油輸出國家組織 (OPEC) 及其盟國的會議正逢原油特別重要和動盪的時期。價格不僅受到主要產油國減產、中東緊張局勢加劇的支撐，但也受到全球需求放緩預測的壓力。

原油投資公司 InfraCap CEO 兼投資組合經理 Jay Hatfield 表示，「OPEC 會議至關重要，因為 OPEC 延長減產對穩定市場至關重要。」OPEC 部長將於週一 (1 日) 舉行會議，並於次日與其油國盟友舉行會談。

《華爾街日報》週五 (28 日) 引述 OPEC 和沙烏地官員的話報導，OPEC 準備將其減產協議延長至今年下半年。報導指出，預計一些 OPEC 成員國將爭取更大的產量限制，但沙國不太可能支持這些提議。該協議於今年初開始，於 6 月 30 日到期，該協議要求所謂的「OPEC+」聯盟，也就是 OPEC 及包括俄羅斯在內的盟國每天減產 120 萬桶。

美國指標西德州中質原油 (WTI) 近月期貨週五收報每桶 58.47 美元，上漲 2.07%。據 Dow Jones Market Data 顯示，雖然比 4 月的全年高點 66 美元以上低近 12%，今年來已攀升近 29%。同樣，全球指標布蘭特原油近月期貨週五收在 66.55 美元。今年來攀升約 24%，但比今年的 74 美元高點低近 11%。

在 Tortoise 管理 210 億美元資產的投資組合經理 Rob Thummel 表示，「目前的油價是一場拉鋸戰，全球需求擔憂與美中貿易戰以及美國石油庫存上升，相對於地緣政治風險上升，尤其是伊朗威脅全球石油供應。」「此時，為了保持全球石油市場的平衡，必須延長減產協議直至 2019 年底。」

本週稍早，美國宣布對伊朗實施進一步制裁，主要是針對其最高領導人和其他高級官員。《美聯社》報導，伊朗表示，這些措施將導致兩國外交「永久關閉」。伊朗在 6 月初擊落了一架美國無人機，幾乎觸發了美國的空襲並加劇了緊張局勢，在此之前美國指責伊朗對荷姆茲海峽附近的兩艘油輪發動襲擊。這些情況有可能遏制全球石油流動。

5 月石油價格一度大跌，Long Leaf Trading Group 高級商品合夥人 James Hatzigiannis 歸因於「日益惡化的美中貿易關係」。貿易爭端引發了對全球經濟的和能源消費趨弱的擔憂。國際能源署 (IEA) 最近將其 2019 年的石油成長預測從之前的 130 萬桶降至每天 120 萬桶。Hatzigiannis 說，「對全球原油需求疲軟的擔憂抵消了中東地區的緊張局勢。」

OPEC 會議日期原本訂在 6 月 25 日至 26 日，Hatzigiannis 說，「延後會議的主要因素是觀望。他們希望看到 20 國集團峰會的結果，期待川普和習近平至少在貿易協議上取得一些進展。」川習會定週六 (29 日) 在大阪舉行。

他表示，如果美中貿易談判取得進展，那麼 WTI 油價將超過 60 美元，「如果沒有進展，它將保持在 60 美元以下。」

至於 OPEC 會議，Hatfield 表示，「除非出現額外減產或未達成延長協議的意外結果，否則對市場影響應該不大，」然而，「擴大減產的可能性很小，因為這將推動油價大幅上漲。」

Hatzigiannis 說，如果該協議沒有延長，油價應該下降，並強調結束限產是不太可能的。然而，如果美國和中國在 OPEC 開會前「奇蹟般地」達成貿易協議，「它將減少 OPEC 減產的可能性。」然而，他說，在這種情況下，價格可能仍會因強勁的需求背景而攀升。