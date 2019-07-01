預期OPEC將延長減產協議 油價漲逾2.7%

石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+)今、明兩日於維也納召開會議，在沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊朗等主要成員國皆表支持的情況下，減產協議可望延長，受此消息激勵，今 (1) 日國際油價大漲逾 2.7%。

台北時間週一下午 3 點 23 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 2.78%，至每桶 66.54 美元；西德州中級原油期貨上漲 2.77%，至每桶 60.09 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

早在本次會議登場前，俄羅斯總統普丁便對媒體透露，已和沙烏地阿拉伯達成共識，將把減產協議延長 6 至 9 個月；沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 亦稱，減產協議可能延長 9 個月。

就過去經驗來看，伊朗經常在政策事務上與沙烏地阿拉伯唱反調，主因在於，伊朗認為沙國和美國走太近；不過，伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 週一對路透社表示，他支持延長減產 6 至 9 個月，「我的立場很明確，我對減產一事，沒有任何疑義。」

美國對伊朗施以經濟制裁，導致伊朗 6 月原油出口量，從 4 月的每日 250 萬桶，驟降至 30 萬桶。

為避免美國頁岩油產量飆升，導致油價下滑，自 2017 年以來，OPEC + 便持續採取減產措施，而美中貿易戰對全球經濟、原油需求的衝擊，讓 OPEC + 在平衡油市供需一事上，面臨更多挑戰。