紐約匯市 — 川普再轟Fed不如ECB 美元一度跌近96大關；紐幣創下兩個月新高

週三 (26 日) 美國總統川普再度抨擊各國的貨幣戰，認為歐盟等國家利用貨幣貶值增加貿易競爭力，美國處於不公平的競爭環境。同時，川普對聯準會沒有降息再次感到失望，並且聲稱「我們應該讓 ECB 主席德拉吉代替我們的 Fed 人員」。

26 日美元指數表現 (來源: FXSTREET)

談話發表後，美元隨之下跌，盤中一度逼近 96 的整數關卡。惟美國財政部長梅努欽表示，華盛頓與北京的協定已完成 90%，有方法可望全部完成。另外美國公布 5 月份耐久財訂單下降 1.3%，不過核心訂單則上升 0.4%，創今年 1 月以來最大升幅。美元清除稍早跌幅，維持在平盤左右。市場持續關注 G20 高峰會的結果。

NZD/USD 日線 (來源: FXSTREET)

紐幣則相對美元升值幅度擴大。紐西蘭央行宣布維持利率不變，但就業與通膨問題仍面臨下行風險，提高了 8 月降息的可能。儘管鴿派言論使紐幣兌美元一度下跌，不過市場期待 G20 會議將有機會改變全球貿易問題，紐幣不僅再度反彈，更一度創下兩個月新高，成為連續第 7 天走揚的局面。

市場分析師認為，紐幣兌美元似已出現 W 型的雙底型態，短期上仍有機會上攀。不過分析師也提醒，美國聯準會主席表示，貨幣決策不受政治壓力影響，短期內降息兩碼也不太適當，美元指數後續跌勢可能收斂，或使紐幣兌美元進一步的漲勢受到壓抑。

截至週四 (27 日) 台灣時間 5：00 價格：

美元指數來到 96.22。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1368 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2689 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6984 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3122 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.71 日圓。