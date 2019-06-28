樺漢啟動第2個5年計畫衝獲利 蘋果HomeKit下半年放量出貨

鴻海 (2317-TW) 旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (28) 日召開股東會，董事長朱複銓表示，明年開始將啟動第 2 個 5 年計畫，結合品牌、物聯網、系統整合強化獲利，對未來發展「感到前所未有的興奮」，樺漢今年也通過蘋果 HomeKit 認證，預計下半年將開始放量出貨。

朱復銓表示，過去 5 年注重營收成長，但接下第 2 個 5 年計畫，將注重利潤，未來 5 年要發展專業整合製造與物聯網系統解決方案，聚焦智慧平台聯網服務。

朱復銓表示，目前集團在智慧醫療、工業互聯網等相關產品開發與建置，有不錯的成果，未來在 5G 世代下，看好網路安全和智慧家居的蓬勃商機，現在集團已開始進行相關技術與科技創新發展。

據了解，樺漢子公司樺緯產品，首季已通過蘋果 HomeKit 認證，將於下半年將開始量產出貨，旗下瑞祺電也於昨日公告，斥資 4.05 億元取得澔楷科技 40% 的股權，因應美國客戶需求，預計明年效益將顯著升溫。

樺漢今日股東會進行董事改選，4 席董事除了原任的朱復銓、樓朝宗外，鴻海採購長褚承慶、富士康工業互聯網公司 (Fii) 物聯網事業處副總經理鄧嘉麟也進入董事會；3 席獨董則為方文昌、蘇裕惠、王健民。

股東會中也通過每股配息 7 元，若以今日收盤價 230 元計算，現金殖利率約 3%。