雙美經營權之爭 公司派取得過半席次守住

雙美生技 (4728-TW) 股東會上演經營權之爭，其中董事長蔡國洲為首的金可公司，拿下 4 席董事、2 席獨董及 1 席監事；而由林齊國掌舵的婚宴餐飲集團典華、林酒店，則拿下 3 席董事及 2 名監事，蔣國洲等人取得過半席次，守住經營權。

雙美新任董監名單中，蔡國洲陣營拿下 4 席董事，分別是蔡國洲、國志實業、雙美總經理林泉源及旅東貿易董事蔣國川，獨立董事由東海大學企管系主任王本正及律師陳國華當選，監察人則為寶威光學；典華方面，學習長林齊國、合心投資、協建投資等取得 3 席董事，僑林投資及典華投資取得 2 席監察人。

雙美今年股東會又爆發經營權之爭，金可與典華兩派陣營，過去 1 年多次放話要搶下過半董監席次，各提名 12 席董監事，法人分析，公司派在董監席次上佔優勢，不過雙方席次差距不大，未來經營與決策恐都還有難關要過。

雙美專攻膠原蛋白植入劑，是國內唯一取得中國藥監局長短效劑型證照的廠商，也是生技股中少數零負債的公司，金可 3 年前入主雙美後，積極布局中國市場，推升營收 3 級跳。

雙美自 2016 至 2018 年的營收分別為 1.56 億、1.9 億、3.04 億，每股純益也從 0.03 元跳升至 1.38 元，股東會通過現金股利 1.2 元，以收盤價 76.7 元來看，現金殖利率 1.56%。