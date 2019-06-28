〈基層員工薪資PK〉半導體平均年薪122萬居冠 觀光業最慘平均年薪55萬吊車尾

證交所今 (28) 日公布非主管員工平均年薪，觀察各大產業酬勞待遇，主要以半導體產業「薪情」最好，員工平均年薪可達 122.8 萬，稱霸上市產業，電子、鋼鐵、塑膠、航運與金融產業員工的平均年薪也有 100 萬以上。

屬於內需範疇的食品、觀光、貿易百貨與紡織等產業的員工薪酬待遇則相對黯淡，員工平均年薪全都低於 100 萬，其中觀光業非主管職員工平均年薪僅 55.2 萬，和半導體平均年薪相比，酬勞待遇幾乎腰斬。

台灣長年為低薪問題所困，但其實仍有不少行業基層員工平均年薪可高達百萬以上，根據證交所公布資料，半導體上市公司平均年薪可達 122.8 萬，堪稱含金量最高的行業。

此外，電子、汽車、鋼鐵、電腦週邊、網通、塑膠、金融及航運等產業也屬於百萬年薪一族，平均年薪約 110 萬上下。以車業來說平均年薪約 102.3 萬，汽車龍頭和泰車平均年薪約 199 萬元。

近期深陷罷工風暴的航運業平均年薪約 114.9 萬，航空雙雄華航員工平均年薪 153.7 萬，長榮航空則以平均年薪 152.1 萬居次。

相形之下，觀光與食品業則顯得薪情黯淡，上市公司薪資平均倒數三名由食品與觀光包辦，興泰員工平均年薪僅 34.2 萬不到同業平均年薪 77.6 萬的一半。興泰表示，公司有不少資深員工陸續退休，目前員工多是年資淺的新進員工，因此薪資不如已退休的老員工，儘管公司獲利高於同業，但多事業外投資收益挹注，事實上本業仍處於虧損狀態。

夏都與華園兩家公司員工平均年薪分別為 36.5 萬、38.6 萬，同樣低於同業平均 55.2 萬。夏都表示，員工薪資偏低主要是配合政府推行建教合作，主要以基層服人員為主，因此平均薪資偏低。

華園則表示，住宿及餐飲業全年總薪資中位數 35 萬，去年非擔任主管職務全時員工去年薪資平均數 38.6 萬，平均每月約 3.2 萬元，仍優於法定最低工資。