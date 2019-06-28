三大法人賣超21.18億元 G20前夕合力加碼DRAM、PCB族群

台股今日下跌 43.07 點，收在 10730.83 點，成交金額 892.91 億元，三大法人賣超 21.18 億元，外資現貨賣超，不過期貨偏多。而在 G20 川習會前夕，外資、投信加碼 DRAM 中的旺宏、南亞科，以及 PCB 相關的欣興、泰鼎 - KY、聯茂、耀華等個股。

今日外資賣超 29.48 億元、投信買超 3.67 億元、自營商買超 4.63 億元。台指期方面，外資增持多單 1513 口，未平倉餘額 4.71 萬口，投信布空單 1336 口，空單未平倉 3663 口、自營商做空 196 口，空單未平倉 3663 口。

外資今日買超前 10 名，第 1 名中壽 1.52 萬張、第 2 名旺宏 1.09 萬張、第 3 名新光金 8111 張、第 4 名元大 S&P 原油正 2 5468 張、第 5 名欣興 3648 張、第 6 名味全 3095 張、第 7 名台新金 2794 張、第 8 名新光美債 1-3 2500 張、第 9 名元大台灣 50 反 1 2441 張、第 10 名泰鼎 - KY 2050 張。

外資今日賣超前 10 名，第 1 名元大滬深 300 正 2 1.91 萬張、第 2 名友達 1.8 萬張、第 3 名富邦 VIX 1.15 萬張、第 4 名玉山金 9215 張、第 5 名元大金 8879 張、第 6 名群創 8223 張、第 7 名開發金 8202 張、第 8 名大同 7845 張、第 9 名中石化 7234 張、第 10 名兆豐金 7103 張。

投信也鎖定 DRAM 族群中的南亞科，買超 1893 張今日最多，也同步買超欣興 1746 張，聯茂、耀華也獲投信加碼，另外砷化鎵中的穩懋、宏捷科也獲投信青睞，均買超逾 400 張。

法人指出，G20 前夕，市場態度觀望，接下來除了得關注明日美國總統川普級中國國家主席習近平德互動外，若釋出正向展望，則得關注量能能否回溫，才有機會再度挑戰萬一大關。不過若無新進展，估將面臨下修的壓力。