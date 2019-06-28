〈英特磊股東會〉磷化銦將成新成長動能 年底將有客戶導入5G手機

英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (28) 日舉行股東會，董事長暨總經理高永中會後表示，目前公司主要產品為砷化鎵 (GaAs)、磷化銦 (InP)、銻化鎵 (GaSb) 等產品，下半年的成長動能主要來自磷化銦，預計年底就有客戶推出用於 5G 手機的毫米波功率放大器，採用該材料。

高永中表示，去年砷化鎵、磷化銦及銻化鎵的營收產品比重為 55%、25% 及 19%，但從去年開始，受美中貿易戰影響，客戶需求減緩，加上延遲新產品規格認證延遲，今年首季產品營收結構中，砷化鎵 (GaAs) 磊晶片占比，下降至 38.8%，主要應用為電視、衛星通訊、Wi-Fi 無線基地台、車用電子等。

高永中表示，雖然客戶需求放緩，但在面射型雷射 (VCSEL) 磊晶片的出貨量持續成長，代表砷化鎵產品在應用辨識方面，未來仍有很多發展潛能。

展望下半年，高永中表示，將把營運重點放在磷化銦相關產品，首季營收占比成長到 44.3%，目前主要應用於高頻量測儀器、光通訊等光接收器上，但未來 5G 手機功率放大器 (PA) ，將可望採用磷化銦材料，

高永中表示，年底將有一個客戶採用磷化銦，推出毫米波功率放大器 (PA)(28 GHz)，應用於 5G 手機，初期量不會太多，但可預見是未來趨勢。

在銻化鎵產品部分，高永中表示，主要用於紅外線探測器、國土安全、太空科技、夜視、保全等，未來將朝穿戴式感測雷射發展，但整體營收占比變化不大。

高永中表示，客戶比重將持續平均分散，以往美洲客戶占比達 8 成，但近期比重降至 5 成，歐洲客戶則成長近 2 成，將持續強化市場分散化，不會只專注單一客戶。

高永中表示，雖然美中貿易後續不明朗，但今年目標是營收成長 1 成以上，將努力達成目標，而預期今年各產品營收比重將調整成砷化鎵 40%、磷化銦 40%、銻化鎵 20%。