【華冠投顧】利空拉回仍有守 多頭控盤頗穩健 看好『PCB、砷化鎵、被動元件』

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上半週大盤回檔，昇楷週一分析了大盤的價量結構，週二分析了多頭的控盤邏輯，週三分析了美股、陸股與台股的連動，連續三天以不同的角度分析，但所有的分析都導向同一個結論「川習會前量縮回檔是洗盤」，結果昨日直接以一根長紅棒放量表態。

今日收週線，雖然遇到「川習會」前美中互相放話的干擾引發亞股全數回檔，大盤也跟跌 - 43 點回測至五日線附近，不過成交量卻連 900 億都不到，價量數據顯示出短撐（五日線）有守、賣壓不重。此外，從 OTC 指數逆勢上漲嘗試挑戰季線也看得出內資對利空不以為意，因此仍看多方控盤態勢不變。

＜操作策略＞

繼上週操作焦點由『散熱模組族群』之《3324 雙鴻》、《3338 泰碩》、《3653 健策》、《6230 超眾》轉換到可望輪動接棒之『PCB 族群』並搭配可望來回操作之『砷化鎵族群』後，本週『PCB 族群』的確成為盤面多方一大主流，『砷化鎵族群』表現亦堪稱穩健。

在『砷化鎵族群』部分，本週《8086 宏捷科》迭創新高，《2455 全新》於除息之後往填息之路邁進，下週一即將除息的《3105 穩懋》位在所有均線之上進行高姿態整理，可持續保持關注。

在操作主軸『PCB 族群』部分，昇楷自上週以來連日於 Line@點名的《6213 聯茂》、《2316 楠梓電》、《3044 健鼎》，這幾天都出現多方表態甚至是創今年新高表現，原先領頭羊《6278 台表科》、《3037 欣興》也呈穩步向上趨勢。

＜強勢股＞

今日強勢股方面，在生技月即將開跑加持下，生技股表現相對整齊，以《6666 羅麗芬 - KY》、《4163 鐿鈦》、《4137 麗豐 - KY》、《4142 國光生》、《1784 訊聯》... 等，以及切入醫療商機的《2461 光群雷》表現較為強勁。

＜弱勢股＞

今日弱勢股仍多集中在高基期股之漲多整理，如《2379 瑞昱》、《1201 味全》、《2520 冠德》、《6486 互動》... 等。

近期在利空下打出底部型態的被動元件三巨頭《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》今日呈現量縮整理，漸漸浮現整理末段跡象，此族群短線應具表現空間，又以部分線形相對強勁的二線股為較佳選擇。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。