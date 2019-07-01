血糖高易罹癌！研究：糖尿病患6種癌症風險都高2倍

文／早安健康編輯部

許多研究都指出血糖高的人容易罹患癌症。美國一項研究指出肝癌、胰臟癌、子宮內膜癌、大腸直腸癌、膀胱癌與乳癌，風險都比一般人高出 2 倍以上，其中以肝癌最多。香港一項研究則指出，糖尿病患的糖化血色素每增加 1％，罹癌風險增加 18％。

醫界目前認為，高血糖的胰島素阻抗現象，使得身體分泌更多胰島素，但是不僅難以發揮正常作用，反而刺激腫瘤細胞繼續成長；另一方面，高血糖減弱了免疫系統的機能，也降低了對抗癌細胞的能力。

自我照護

糖尿病和某些癌症有一些共同的因素存在，例如肥胖、飲食習慣不良、缺乏運動等。先重新檢視自己的身體狀況，以及日常生活與飲食習慣，增加運動的機會，藉此排除一些兩者共同致病因素，就能更加遠離癌症的威脅。

改善糖尿病就要治好牙周病

42 歲 A 先生從三十幾歲開始就持續治療糖尿病，但效果始終不穩定，最近一次糖化血色素又飆到 10.5%，只能再次住院治療。他的主治醫師西田亙瞭解牙周病與糖尿病的密切關聯，當他發現 A 先生的牙周病嚴重到連枕頭上都沾到血時，就把他轉診到牙科治療。

令人驚訝的事來了。A 先生剛入院時一天要打四次胰島素，血糖還是 200 以上降不了，當他結束了牙周病的療程，糖尿病情也跟著改善，到出院前兩天完全不用再注射，口服藥只剩一種。出院後一個月再量糖化血色素，已經大幅降到 7.8%。

糖尿病專科醫師西田亙認為，A 先生的檢驗數據中，同時發現ＣＲＰ指數在出院前後相比大幅下降。ＣＲＰ是一種可以衡量身體是否在發炎的指標，而牙周病正是一種牙齦受到細菌感染、持續發炎的狀態。

牙周病是一種慢性發炎，跟因為肥胖堆積了太多內臟脂肪而發炎的情形相同。身體在面對異物（包括細菌與過於肥大的脂肪細胞），會產生促進發炎的荷爾蒙，這種荷爾蒙會降低胰島素的功用，使得血糖升高。而長期血糖高又會降低免疫力，反映在牙周病上，就是病情會更嚴重。

好好刷牙就能預防高血糖如果你已經有牙周病或牙齦炎、刷牙流血等現象，最好趕快就醫治療，不但解決惱人的口腔問題，還能降血糖。

平日也要注意口腔清潔，最基本的就是每天：

1. 刷牙：將牙齒表面的牙菌斑與殘留菜渣清除。

2. 牙線：牙縫等牙刷不易清潔部位，請用牙線清潔。其實牙線不僅清除菜渣，對於牙縫中牙齒側面的牙菌斑，也是要靠它幫忙刮除。

來源：《早安健康》 2019 年 7 月

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