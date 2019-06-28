〈康友股東會〉談賣股風波 總座：是市場機制 董座出脫持股可增流動性

疫苗廠康友 - KY(6452-TW) 去年遭受賣股風波，股價連 14 根跌停板，市值一度蒸發 321 億元，董事長黃文烈今 (28) 日親自主持股東會，但謝絕媒體入場，會後則由總經理章永鑒回答媒體提問，關於董座賣股，章永鑒僅表示，賣股是市場機制，由於康友股本小，流動性不佳容易受到資本市場攻擊，因此董座才會賣股。

康友董事長黃文烈去年大買 485 張自家股票後，連續 9 個月賣出 562 張股票，平均每次僅賣 9 張，避開申報手續，康友股價最高曾到 538 元，發生賣股風波後，黃文烈一度出面信心喊話，但仍檔不住股價跌勢，連續重挫 14 根停板，最低到 159 元，市值也一度蒸發 321.49 億元。

康友今日召開股東會，黃文烈親自出席主持，會後章永鑒指出，談起黃文烈賣股，他表示，康友是股本小的公司，容易受到資本市場的影響，因此董座賣股屬正常市場機制。

至於賣股後造成股價崩跌，章永鑒認為，短期內仍會有小幅波動的情況，不過就公司發展而言，隨著印尼、菲律賓市場布局逐步發酵，長期來看，股價與營業額也可望朝正向發展。

康友今年 10 大股東中，來自各行各業，包括中部營建業、鋼鐵業及殯葬業等，另外，投信持股多已出清，散戶融資使用率近 40%。