IIF：新興市場投資者樂觀看待中美貿易戰協商結果

美國國際金融協會 (IIF) 在週四 (27 日) 表示，在近期流入中國和其他新興市場的資金大幅反彈，很可能表明投資者對於美國與中國之間的貿易戰會產生良性結果的預期。

美國總統川普和中國國家主席習近平將於週六在 G20 會議中舉行會談，投資者期望在長達近一年的貿易爭端能就此達成停火協議。

IIF 首席經濟學家 Robin Brooks 在一份報告中表示：「最近幾週，中國和其他新興市場的資金流入都出現了大幅反彈，這可能表明投資者已經準備好迎接中美貿易談判的良性結果。」

報告中表示，在貿易緊張局勢加劇的背景下，第二季流入中國以外新興市場的資金仍維持強勁，達 230 億美元，僅略低於第一季的 310 億美元。

儘管如此，IIF 認為新興市場資金的流入前景依舊不太樂觀。「有鑑於近年來已經流入新興市場的大量熱錢，可能導致持倉過剩，結構性問題拖累新的資金流，因此我們認為流向非中國新興市場的前景仍然艱難。」Brooks 表示。

此外，IIF 也警告，目前中國的基​​本貿易順差仍接近歷史高位，但是，若出現額外的關稅加徵，很可能會導致人民幣貶值。

美國總統川普在週三時曾表示，很可能在本週末達成貿易戰停火協議，但是如果兩國協商再度破滅，川普政府準備對其餘 3000 億美元中國商品進行關稅加徵。