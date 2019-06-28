餐飲新兵到 亞洲藏壽司興櫃首日 股價狂飆200%衝進百元俱樂部

亞洲藏壽司 (2754-TW) 今 (28) 日登錄興櫃，興櫃參考價為每股 32 元，不過，股價以 38.4 元開出後，隨即狂飆，盤中最高衝上 101 元，漲幅逾 200%。

亞洲藏壽司 2017、2018 年合併營收分別為 8.44 億元、14.36 億元，稅後純益分別為 0.58 億元、1.07 億元，每股純益 1.85 元、3.4 元，去年純益成長率高達 83.51%，營運亮眼。

亞洲藏壽司表示，相較同業，競爭優勢是以食物原貌、不用合成食材與每盤均一價等策略提供服務，尤其食品鮮度採用日本母公司專利保鮮蓋，透過 IC 晶片控管，確切掌握每盤壽司的鮮度。

展望未來，亞洲藏壽司除持續於台灣展店，也將擴大使用在地食材、致力人才培育，拚提升既存店穩定發展，同時，持續活用網路社群軟體功能，擴展新族群，以拉高市場占有率為目標。

亞洲藏壽司是日本 Kura Sushi, Inc. 於 2014 年 1 月 21 日在台灣成立的子公司，以「くら寿司」為品牌經營連鎖迴轉壽司，至 6 月底，在全台已有 18 間分店。

目前亞洲藏壽司董事長兼總經理為西川健太郎，截至 5 月底實收資本額為 3.78 億元，主要經營日式迴轉壽司餐飲服務，除了各式迴轉壽司外，也提供消費者天婦羅、茶碗蒸、拉麵、烏龍麵和甜點等副餐。