辣椒母以子貴 碩辣椒8月中登錄興櫃

紅心辣椒 (4946) 旗下持股 60% 碩辣椒日前已通過公開發行審核，預計 8 月中登錄興櫃，目標明年力拚轉上櫃，辣椒可望母以子貴。碩辣椒去年第三季在日本推出自製手機遊戲《真三國無雙．斬》，獲得不錯成績，帶動碩辣椒去年營運獲利表現。今年碩辣椒取得日本知名 IP，將以此為改版基礎推出自製遊戲，預計年底前上市，將由另一家辣椒方舟 (6611) 營運。



此外，該款遊戲也計畫進軍日本，交由辣椒日本子公司進行當地的營運發行，為集團以及海外子公司挹注營收。



根據規劃，碩辣椒已獲公發審核，8 月中登興櫃，順利的話，明年可望轉上櫃，碩辣椒今年也將持續獲利。



母公司辣椒第一季營收 1.13 億元，較去年同期增加 16.5%，惟較上季度減少 18.7%，單季每股淨損 0.2 元，較去年同期虧損 0.32 元縮小，辣椒本身專注線上遊戲，預料下半年推出一款大作，隨著碩辣椒朝 IPO 發展，辣椒可望母以子貴。



至於紅心辣椒在日本與傲世堂合資成立「傲世辣椒」，盼爭取明年轉盈。