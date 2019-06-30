〈觀察〉貿易戰削弱企業IPO意願 今年家數達標挑戰大

金管會訂出今年上市櫃公司 IPO 家數目標 64 家的目標，但半年過去了，上半年上市櫃 IPO 家數僅 18 家，較去年同期大減 35%，在美中貿易戰不確定因素干擾下，企業忙躲高關稅，對 IPO 態度恐持續觀望，市場預期，今年 IPO 家數恐較去年衰退。

美中貿易戰情勢詭譎多變，過去長年以中國為生產基地的台商，為避免遭高關稅波及紛紛轉移陣地，將生產基地移回台灣避難，政府也順勢推舟針對台商回流祭出租稅優惠政策，迎接台商回流潮。

原本市場預期，在政策作多助攻下，這波台商資金回流潮可望成為資本市場另一股活水，但從上半年上市櫃 IPO 的結果來看，籌資金額雖較去年成長，但新掛牌上市櫃的企業家數卻雙雙衰退，上半年新掛牌的上市櫃家數僅 18 家，比起去年 28 家大減逾 3 成，距離金管會年初訂定的目標 64 家，連三分之一都不到。

而這波 IPO 市場降溫也連帶拖累券商獲利，觀察券商前 5 月獲利，在承銷業務部分今年前 5 月稅後損益雖較去年同期仍有 13% 的成長率，但 4、5 月承銷損益則出現零成長，顯示企業掛牌意願降低，多少拖累券商的承銷業務。

事實上，這波企業掛牌意願低落，主要仍不脫與貿易戰有關，美中貿易戰情勢起伏不定，企業為了躲避關稅波及，忙得調整供應鏈，加上經濟成長情勢未明，甚至有衰退疑慮，限縮投資人進場意願，台股今年成交量明顯較去年下滑，不利企業籌資。

在貿易戰與經濟成長趨緩影響下，讓企業自第 2 季開始考慮掛牌籌資意願，導致今年 IPO 家數衰退，讓企業 IPO 時程延後，有些企業更索性取消 IPO 企業，先觀望再說。