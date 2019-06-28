市場詭譎難測 跟著eToro社群投資高手下單最簡單

中美貿易戰打得火熱，全球投資市場也跟著心驚膽跳，任何風吹草動，都非常容易引發市場劇烈震盪。展望未來，市場環境更加詭譎多變，投資難度升高，獲利越來越不容易，究竟該如何布局？

中美霸權較勁 全球市場恐持續震盪

中美互槓，全球投資市場受到不小衝擊，各界均屏息以待中美紛爭何時會落幕。有鑑於此，eToro 攜手鉅亨金融科技舉辦「外匯下半場 總經看天下」論壇，由經濟學者馬凱及 eToro 亞太區首席分析師馬淳一剖析貿易戰下的影響及投資機會。

馬凱認為，這是一場經濟、科技、軍事的霸權之爭，更是西方物質文明與東方精神文明的角力戰，預估中美對壘短期內難以獲得圓滿解決。他分析指出，中美爭議與世界轉變有密切關聯，因為中國自工業革命發展先機出局之後，西方文明躍居於主流優勢，如今，隨著人工智慧、物聯網、大數據等新創科技崛起，帶來不同思維及生活模式的新世界，逐漸遠離工業革命帶來的霸權及拜物時代，東方文明重新受到重視，現今世界正處於舊時代跨入到新時代的關頭，工業革命帶來的變革已經落下神壇。

經濟學者馬凱認為，中美貿易戰是經濟、科技、軍事的霸權之爭。(圖: 鉅亨網)

再者，根據過去經驗，凡是挑戰到美國霸權地位者，美國均會予以反擊，在軍事上，蘇聯實力完勝美國，結果蘇聯解體，美國是幫兇之一；經濟上，日本威脅到美國，一紙協議就讓日本經濟失落了 30 年。如今在科技上，AI 革命降臨，取代工業革命，新霸權將由 AI 領先者所掌握，而中國奮起直追，AI 技術反超美國，對美國產生極大威脅，也因此，川普政府極力追殺中國製造 2025，包括防堵中國竊取技術及阻礙其科技發展，終極目的就是為了捍衛美國霸權地位。

馬凱認為，貿易戰開打之初，美國經濟、就業、股市並沒有受到影響，不過，最近美國聯準會釋放出降息訊號，值得警惕，顯示美國經濟發展不樂觀，必須藉由降息手段挽救。所以，隨著時間推移，中美貿易戰的影響會越來越明顯，不僅中國及美國，全球景氣都會受到波及。

針對中美貿易戰後續發展，馬凱指出，川普政府不會承認錯誤，故美國不可能完全撤銷加徵關稅，但也不會進一步拉大戰線，因為對中國 3000 億美元商品加徵關稅的衝擊遠比 2000 億美元商品還大。雙方最有可能部分讓步，也就是，美國延後對中國 3000 億美元商品加徵關稅的時程，再要求中國讓步；亦或針對中國 3000 億美元商品中，以美國市場為主的部分商品課徵 25% 關稅，略施懲罰，代表美國仍有箝制中國能力，要求中國讓步。

eToro 攜手鉅亨金融科技舉辦「外匯下半場 總經看天下」論壇，吸引許多投資人前往聆聽。(圖: 鉅亨網)

至於中國方面，讓步可能性大，同時中國會採取加碼公共建設措施，藉由擴大內需市場而非增加產能的方式，以維持經濟穩定，降低貿易戰對於經濟的傷害。

馬凱表示，川普阻止科技外流到中國的腳步並不會停歇，還有可能擴大，因為避免中國技術超越美國，這是終極目標。另一方面，中國很多技術仍仰賴美國，一旦美國切斷上游科技的供應，中國勢必要自力更生，自行研發，掌握相關技術，從此科技發展將撕裂為兩大陣營，不利於 AI 等新創科技發展，最終由全世界承擔此苦果。

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隨著關稅戰影響顯現，美國經濟呈現衰退跡象，影響層面甚廣，包括股市、債市、匯市、黃金等等投資市場均會受到波及。匯率方面，馬凱認為，美國經濟反轉向下，聯準會將採取降息措施，引發美元貶值、美股下跌，其他國家貨幣相對強勢。不過，貿易戰牽連全球，影響所及並非僅有美國，全球經濟也會受到拖累，屆時哪國貨幣表現較佳，目前仍看不出來。

黃金方面，馬淳一指出，美國、伊朗緊張關係加劇，近來黃金獲得買盤支撐。一旦美伊關係進一步惡化，波斯灣海域將出現不平靜，將再推升避險需求，有利於黃金走勢。加上全球主要央行採行貨幣寬鬆政策，未來金價可能持續走高，建議可以開始布局黃金市場。

此外，受到貿易戰衝擊，全球股市前景堪慮，馬淳一也建議，不妨拿一部分資產布局數位貨幣，尤其臉書將推出臉書幣「Libra」，有此領軍企業帶頭，有助於未來加密貨幣市場發展。

馬凱則認為，臉書幣綁定一籃子法幣，強化了投資人的信心，並引發全球高度關注。不過，臉書幣貨幣特質超越傳統貨幣，其未來最大難題在於流通性，是否會遭到各國的政治阻力，值得密切觀察。一旦臉書幣能夠暢通無阻，幣值穩定，慢慢獲得民眾接受，臉書幣可以做為美元下跌的避險選擇。

eToro 社群投資平台的複製跟單交易，讓民眾可以跟著頂尖高手一起投資。(圖: 鉅亨網)

在中美互不相讓之下，未來國際局勢變動大，金融市場震盪也會更加劇。馬淳一表示，面對詭譎多變的市場環境，投資難度升高，想要獲利並不容易，不妨善用社群投資平台的複製跟單交易，跟著平台上頂尖高手一起投資，達到相同的獲利水準。

事實上，近年來人工智慧加速了金融科技發展，社群投資平台就是最佳的體現，成為炙手可熱的網路金融投資模式，eToro 是很成功的代表之一，它是目前全球最大的社群投資平台，將社群結合線上交易平台，建構全球性的投資網絡，交易產品包括股票、指數、ETF、商品、外匯、數位貨幣，讓投資人自由進行資產配置，並根據自身的風險及收益需求，實時調整交易策略。

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馬淳一指出，新科技顛覆過往交易模式，也改變了投資方式，投資人透過社群投資平台，可以了解優秀的投資好手風險掌控及獲利模式，更不用自己每天盯盤，只要設定自己可接受的年化報酬率，複製投資高手的交易組合，跟著投資即可，相當便利。

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