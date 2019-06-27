群益看台股下半年 高點挑戰11500點 最大變數是川普

群益金融集團今 (27) 日舉辦「2019 下半年台股投資展望說明會」，預估下半年指數合理區間落在 10000-11200 點，而影響全球股市表現最大變數是川普，若貿易戰未如預期降溫，低點恐短暫觸及 9800 點再反彈，但考量聯準會降息和川普選舉政策利多，指數高點也有望挑戰 11500 點。

群益認為，影響全球股市表現最大變數是川普，下半年受各種多空因素相互影響，多數時間指數將維持區間整理，淨波動幅度有限，而每季盤面主軸、主流股和領先股都不同。

不過，國內總統大選第 4 季進入正式競選階段，考量 11、12 月股市上漲慣性，加上選舉政策利多，台股可望再吸引外資加碼偏多。

群益進一步指出，依歷史經驗顯示，台股在選前 60 天表現強勁，選前 20 天則會進入震盪整理，而隨著海外避稅資金回台，加上企業分散製造基地增加回台投資，對國內經濟成長帶來支撐。

在投資題材面，群益認為，可聚焦台積電、5G、IC 設計和越南概念，其中，台積電雖因客戶端庫存偏高壓縮短期成長，但與大客戶合作穩定，長期營運仍樂觀。

至於越南具備人口紅利，生產成本低、基礎設施改善、政治穩定，台商在越南布局已具備上中下游產業鏈，紡織、製鞋代工除轉單效應，還受惠夏季運動旺季以和 2020 年東京奧運商機。