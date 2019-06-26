〈長榮罷工〉7/1-7/5再取消368個航班 運能已回升至6成

長榮航 (2618-TW) 空服罷工至昨 (25) 日，累計營收已損失近 11 億元，今 (26) 日再宣布，7 月 1 日至 5 日取消的航班共 368 班，影響旅客人數約 59700 人，不過，運能已從較日前的不到 50%，逐漸提升至 60%。

長榮航原先預計在今日一口氣公布 7 月整個月份取消的航班，不過，長榮航說明，由於外站返回的空服員已休息足夠時間，加上部分參加罷工但未繳交三寶 (護照、台胞證、識別證) 的空服員紛紛表達願意回公司服勤，將會進一步盤點人力，再公布 7 月 6 日以後航班異動的訊息。

長榮空服罷工至今已進入第 7 日，據長榮航公告，自 6 月 20 日罷工起至 25 日，總計取消 248 個航班，累計營收損失估計約 10.7 億元。

長榮航表示，將盡最大努力協助參加罷工繳交三寶的空服員，重新辦理相關證件，並儘快安排上線服勤，以維持最大運能，也將持續盡力將取消航班的旅客簽轉至其他航空公司，期能將影響的程度降到最低。

另外，桃空工會已宣布，今日 10 時、16 時和 27 日凌晨 0 時，將以分組輪流方式，由幹部與會員共同討論、整合意見，並在明日上午 10 時向長榮航空提出具體的調整方案，儘速開啟協商。