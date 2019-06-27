〈瑞銀台灣企業論壇〉美中貿易戰影響終端需求 台廠獲利估年減7%

瑞銀企業論壇今 (27) 日登場，瑞銀證券台灣區總經理董成康表示，受美中貿易戰影響終端需求，預期台廠今年獲利恐較去年衰退 7%，以產業來說，較看好具備殖利率優勢的 PC 與伺服器產業，但整體而言，下半年基本面展望仍持保守態度。

瑞銀台灣企業論壇，今年是連續第 15 年在台登場，與會企業包括台積電 (2330-TW)、大立光(3008-TW) 及聯發科 (2454-TW) 等台股重量級權值股，探討產業趨勢與景氣動向，具市場指標意義，吸引超過 300 名企業代表與投資人參與。

董成康受訪時指出，隨著美中貿易戰緊張情勢加劇，下半年產業基本面潛藏不確定風險，雖然即將進入電子業傳統旺季，出貨量有望提升，但在貿易戰干擾下，整體出貨量仍否維持往年水準仍有待觀察。

董成康表示，貿易戰結果難以論定，但整體來說勢將對終端需求造成一定程度的影響，目前雖有殖利率收益優勢可支撐台股，但台灣主要以出口為導向，如果貿易戰升溫，台灣市場勢必受其影響，對下半年基本面展望持保守態度。

在產業部分，董成康點名，看好 PC 與伺服器族群，其中 PC 除有高殖利率優勢外，中央處理器則從去年第 4 季開始缺貨，預估下半年起供貨狀況可望改善，連帶使伺服器產業跟著受惠。

瑞銀證原本預估，台股企業今年獲利年增幅可達 5%，但受美中貿易戰干擾應鏈需求，加上手機需求趨緩拖累銷售量表現，在智慧型手機與 PC 出貨兩大產業成長衰退的衝擊下，預估今年電子業恐難大幅成長，台股企業全年獲利可能較去年減少 7%。