投資陽信銀行惹議？顧立雄：南海控股不符合陸資要件

台北市雙子星開發案，去年由馬來西亞商馬頓公司與南海控股公司組成的團隊得標，然而，南海控股卻遭疑有陸資背景，昨 (26) 日被經濟部投審會駁回，加上南海控股也投資陽信銀行及國內其他事業，引發外界關注。對此，金管會主委顧立雄今日表示，依照投審會的認定，南海控股並非現行法規下的陸資，不符合陸資要件，以目前的時空背景，台灣是時候進一步檢討和區隔陸資以及港資，這次案例可做為一個檢討指標。

南海控股當年在香港創立，2017 年，南海控股將觸角伸入台灣，投資民進黨前立委薛凌和其夫婿陳勝宏經營的陽信銀行。由於此次經濟部投審會駁回南海控股對於雙子星投資案，其理由主要是南海控股與大陸市場關係深厚，恐易受到大陸政策影響，依據海外人投資條例第 7 條規定，恐對國安有不利影響，本案予以駁回。

然而，南海控股因為也投資陽信銀行，主管機關金管會的態度也備受矚目，顧立雄今天表示，投審會以國安而非陸資理由駁回此案，金管會完全百分之百尊重投審會決定。

至於陽信銀行部分，顧立雄表示，南海控股入股陽信持股並沒有超過 5%，基本上連申報的門檻都不用，也不能算是實質重大性投資，且也沒有取得任何董事席次，是較低水位的財務性投資，這兩個案子內容畢竟還是不太一樣，況且從投審會決定來看，也沒認定南海控股是現行法規定義下的陸資。

顧立雄進一步強調，從投審會這次的決定，也開始讓大家思考，國家的一些重大投資案件，如何引用在陸資規範以外的國家安全要件。只是目前較讓人傷腦筯的是，陸資與港資、中國大陸人士與香港人士的區隔，以目前的時空背景，有必要進行檢討，這次案例可做為一個檢討指標。