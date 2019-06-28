中國人行例會：金融風險可控、不搞「大水漫灌」

中國人行昨 (27) 公布 2019 年第二次例會內容，其表示穩健的貨幣政策要鬆緊適度，管理好貨幣供給總閘門，不搞「大水漫灌」，保持廣義貨幣 M2 及社會融資規模的成長幅度，與經濟成長相匹配。

會議認為，目前中國經濟呈現健康發展，經濟成長保持韌性。同時，人民幣匯率維持穩定，應對外在不確定性的能力增加。而穩健的貨幣政策符合逆週期調整的要求，整體槓桿率高速增長趨勢已經有初期緩和跡象。

而所謂的逆周期調節指的是當經濟下滑時，中國人行會利用降息、降準等寬鬆貨幣政策刺激經濟。當經濟出現過熱時，中國人行則會採取升息等緊縮貨幣政策來使經濟降溫。

此外，中國國內經濟金融領域的結構調整出現積極變化，但仍存在著更深層次的問題和矛盾處，國際經濟金融形勢錯綜複雜，外在不確定因素增加。

會議指出，要持續密切關注國際與中國國內經濟金融形勢的變化，增加憂患意識，適時適度實施逆週期調節，強化總體政策的相互配合。

同時要運用多項貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，加強利率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。掌握好處理系統性風險的力道與節奏，穩定市場預期，守住不發生系統性金融風險的底線。

(資料來源: wind)

中國民生銀行認為，銀行對小型與微型民營企業的貸款利率依舊與基準利率掛勾，使得市場利率的降低無法反應在這類型的民營企業貸款利率上。要解決這一問題，就要加強利率市場化改革，改善中國人行對利率的市場化調控與傳導機制。

