反壟斷案最新進展！高通想公布蘋果內部文件 美FTC投反對票

在今年 5 月份，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 贏得了一場針對高通 (QCOM-US) 的反壟斷訴訟，但是高通為阻止裁決結果執行，該公司計畫公布蘋果 (AAPL-US) 內部文件。不過 FTC 卻在週四 (20 日) 對此提出了反對。

外電報導，高通在週二 (18 日) 向美國地方法院法官 Lucy Koh 提交了蘋果內部文件，期望藉此改變判決內容。FTC 在先前指控高通濫用市場優勢，透過壟斷地位來非法壓制手機市場和通訊產業中的競爭。高通試圖提交的蘋果內部文件中則闡述了「通過壓力來獲得優勢」和「在財務上傷害高通」等目標的幻燈片。

相關的幻燈片是高通在 4 月時於另一起民事訴訟案中運用的陳述資料，不過在先前高通與 FTC 的訴訟當中沒被提交過。若法院接受這些文件，很可能將在高通的最後上訴中做為法院評估的依據。

對此，FTC 的官員表達了反對，認為高通所要提交的的幻燈片「不正當、不公平、且存在偏見」。此外，FTC 也認為，並沒有獲得一個正式反對幻燈片的機會。FTC 表示：「如果有這樣的機會，來自蘋果的證人就可以證明該文件的背景和目的，以及所引用語言的真正含義。」

作為上個月裁決的一部分，高通被命令重新針對所有現有的協議條款重新商談，要與該公司所有的合作夥伴、客戶重新進行談判，以更公平合理的價格給予專利權，同時不能跟客戶簽訂獨家的供應協議。此外該公司在未來 7 年內也將接受監管。市場認為，高通將是輸掉一場顛覆商業模式的重要官司。