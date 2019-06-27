新加坡將投入3千萬美元打造5G生態鏈 不排除使用華為

據外媒報導，新加坡通訊及新聞部部長 S Iswaran 表示，新加坡已提撥出 4 千萬星幣 (逾三千萬美元)，將用於支持開發 5G。

這項投資在新加坡一場 Innovfest Unbound 會議宣布，關於 5G 的投資事實上是一項為了開展海事業務、城市交通以及各種消費者與政府應用等領域的 5G 技術初期試營運試驗。

5G 將會帶來更快的網路速度，著名的低延遲率，可以立即傳達通訊，5G 的大頻寬可以讓更多設備連接到網路上，且影片下載速度更快。

韓國，中國和美國等國家一直在積極開發 5G 網路，與此同時，新加坡國家研究基金 (National Research Foundation)，和資訊通信媒體發展局 (Infocomm Media Development Authority，IMDA) 同時宣布將全力支援研發新加坡 5G 網路通訊安全。

安全性是全球關注的一個主要問題，尤其在 5G 網路中，設備供應商，甚至是能夠獲得惡意第三方的訪問權限，甚至可能監控 5G 網路內的數據傳輸，並竊聽對話。

會議中當被問及新加坡是否計劃允許中國電信科技巨頭華為，為其 5G 基礎設施提供設備，IMDA 發言人表示，新加坡鼓勵「供應商多樣性」已達到創新的需求。

新加坡通訊與新聞部部長 S Iswaran 對外媒表示 C，無論哪家電信運營商與任何供應商合作，新加坡都將會設立「安全標準」，任何 5G 網路設備供應商，都必須達到我們對供應商的要求。

IMDA 發言人補充說，目前他們也正在評估所有 5G 的供應鏈的風險。

近年來華為受到越來越嚴格的審查，包括美國在內的國家，已經基於資料維安問題，禁止該公司參與任何關於 5G 的部署。