華為發表知識產權白皮書 強調研發費用遠超過歐美企業

屢遭美國質疑設後門、偷竊技術的華為公司，週四 (27 日) 在深圳發布《創新和知識產權白皮書》，並呼籲勿將知識產權問題政治化。針對外界對華為與軍方關係的質疑，華為強調，公司沒有認可任何與軍方合作的計畫，也沒有為軍隊定制任何產品。

華為在這份創新和知識產權白皮書中指出，截至 2018 年年底，華為累計獲得授權專利 87805 項，其中有 11152 項是美國專利。從 2015 年以來，華為獲得的知識產權收入累計超過 14 億美元。

華為說，除了自身專利外，華為累計對外支付超過 60 億美元專利費用戶合法使用其他公司的專利，其中近 80% 支付給了美國公司。

華為首席法務官宋柳平表示，如果知識產權淪為政客的工具，將傷害人們對專利保護制度的信心，如果某些政府選擇性剝奪一些公司的知識產權，將會摧毀全球創新的根基。

宋柳平指出，即使有些國家的客戶沒有直接購買華為產品，他們事實上也在使用這些專利，分享華為的技術貢獻。

宋柳平強調，截至 2018 年年底，華為僅在 5G 的研發上就已投入超過 20 億美元，這一數字超過了歐美國家主要設備供應商 5G 研發投資的總和。

宋柳平表示，華為去年銷售收入超過 1000 億美元，其中，沒有一項關鍵技術，與華為過去經歷的所謂商業機密侵權指控有關。他表示，沒有那家公司可以靠偷竊領先世界。

早前媒體報導，根據公開文件，過去十年裡，華為員工曾與中國人民解放軍各種機構的人員合作，進行從人工智慧到無線電通信領域，至少 10 項研究計畫。

宋柳平透過翻譯回應《CNBC》表示，就他了解，公司沒有任何與軍方的合作項目，也沒有為軍方定制任何產品，華為是一家致力於民用通訊解決方案的公司。

華為發言人表示，公司並不了解員工是否以個人身份發表論文。