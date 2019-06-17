電動車新星 恒大耗資2800億人民幣投入新事業

陸媒今 (17) 報導指出，中國排名前十大的地產開發商恒大集團與瀋陽市政府簽署戰略合作協議，恒大將投資人民幣 1200 億元在瀋陽建設新能源汽車三大基地，包含新能源汽車的整車研發、輪轂電機研發，及動力電池工廠。

這是 6 月 11 日恒大集團宣布在廣州南沙投資人民幣 1600 億元建新能源汽車三大基地之後，再度投資興建新能源汽車基地。

廣州南沙目前規劃的新能源汽車基地，包括年產 100 萬輛的整車生產基地、50GWH 生產規模的動力電池工廠，及年產 100 萬輛的電機和電控系統生產基地。

此外，今年 3 月，恒大國能新能源汽車集團已表示，旗下第一款電動車將在近期於全球銷售，新車預計在 6 月份全面量產。同時也表達出在 3～5 年內成為全球規模最大、實力最強的新能源汽車集團。目前看來恒大電動車生產進度順利，已經具備量產的基本條件。

恒大集團主席許家印指出，恒大多元化布局已經完成，五年內不會再涉入其他重大產業。至於投入新能源汽車領域，他指出這是個高資本密集的產業，對恒大來說算是一場豪賭，但他有信心能在新能源汽車領域占有一席之地。

此外，根據最新公布的中國新能源汽車產銷數據顯示，5 月份新能源車產量與銷售量分別為 11.2 萬輛及 10.4 萬輛，年增分別達 16.7% 和 1.8%，月增分別為 10.3% 及 7.5%。

資料來源: 中汽協

1～5 月份新能源汽車產量及銷售量分別為 48 萬輛和 46.4 萬輛，年增分別達 46 % 及 41.5%。