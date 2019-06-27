日韓企業攜手、將打造國際性5G無人機操作平台

日本的大型綜合電信服務業者 KDDI(9433-JP)，於週四 (27 日) 時表示，將與韓國行動通訊企業 LG Uplus，在無人機業務方面進行合作。雙方將共同打造無人機在行動通訊方面的國際性平台，並藉由彼此在無人機應用上的技術交流，研議在周邊機器方面共同進行研發。

KDDI 的高橋誠社長，在 27 日於東京的演講中說道「在 5G 時代，已經不是所有事情都可以自己來作的時代」。

「以無人機及 MaaS 等平台的創造為契機，正思考著與其它企業一起作出新東西的可能性」，高橋社長向在場人士傳達了他的理念。

(圖片：Investing.com)

KDDI 與 LG Uplus 計畫在智慧型無人機所需的，應用程式及操作介面進行共通化，還有在有人航管與通信介面進行共有。而在無人機週邊設備的研發，還有 4G、5G 通訊模組的共用上，也將進行檢討。

而 KDDI 則是在 2019 年 6 月，已開始提供利用無人機的商用廣域警備及設備維護服務。

過去在 2018 年 5 月時，KDDI 在東京開設了一個名為「KDDI Digital Gate」的辦公場所，作為迎接 IoT、5G 時代的商業開發據點。該處除了有 KDDI 的專門團隊進駐，還有具備高度專業能力的企業聚集。提供 IoT、5G、AR、VR、AI 等高度技術的資料分析解決方案，也是個可體驗雲端運算的特別空間。

KDDI 表示目前已有 200 家的企業使用過「KDDI Digital Gate」，並不斷的與外部企業進行跨界合作，朝著未來的 5G 商用服務，希望作出更進一步的努力。

另外「KDDI Digital Gate」也與日本航空 (9201-JP) 攜手，與新創企業合作打造在新服務上的創作據點「JAL Innovation Lab」。截至目前，雙方已利用 5G 技術在飛機登機處實驗免掃瞄機票來通過閘口，或是透過 4K、8K 影像來進行遠距的作業支援驗證實驗。

而為了配合 2020 年的 5G 正式商轉，也將在日航的據點建置 5G 基地台，在新的服務與商業模式進行驗證。