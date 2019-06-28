降息也難救 歐元區信心落至近3年低點 產業普遍悲觀

由於貿易緊張情勢再惡化、全球經濟前景也令人擔憂，企業與消費者信心都受到相當影響，歐元區 6 月經濟信心指數再度下挫，跌落到近 3 年以來最低點。

歐盟委員會周四 (27 日) 公布，歐元區 6 月經濟信心下跌至 103.3 點，不但低於 5 月的 105.2，也低於外界預期的 104.8。

歐元區信心近 12 個月數據 (圖: Tradingeconomics.com)

指數下滑這麼多，主因是企業領袖的信心陡降至 8 年以來最低。歐元區的工業生產現在已處於低迷，再加上美國還要再加徵新關稅、中美之間又遲遲無法達成貿易協定，這對歐元區更是沉重打擊。經理人對於生產預估、訂單、庫存的看法也都十分悲觀。

從數據來看，各類別信心都出現下滑，可以得知歐元區下半年恐怕難以達成央行所希冀的經濟成長狀況。

雖然歐洲央行行長德拉吉明言，經濟若是再無起色，就要展開行動。但從歐盟委員會的報告中可以看出，德國、意大利、法國、荷蘭、西班牙等國的信心指數都呈疲軟。

(來源: Bloomberg 整理: 黃欣)

與工業信心相比，服務業至少還呈現出些許活力，但服務業經理人卻也表示，他們對前景的看法是偏悲觀的。

歐元區經濟信心在 6 月回落，可能表示 5 月的勁揚不過是曇花一現。縱觀過去 5 年和過去 12 個月的歐元區信心數據，整體從 2018 年起就節節走低，目前仍然處於下行趨勢。