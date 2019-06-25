〈長榮罷工〉長榮航：工會若再拒還三寶擬報案 已有近百位空服員想回來服勤

長榮航 (2618-TW) 今 (25) 日再開臨時記者會說明，桃園市空服員職業工會 (桃空職工) 遲遲不肯歸還空服員三寶 (護照、台胞證和員工識別證)，長榮航將依空服員意願，協助依護照條例 32 條(非法扣留他人護照，足以生損害於公眾或他人者) 向地方分局報案；同時，目前已接獲近百位參加罷工行動的空服員，表明返回公司服勤的意願，且人數快速增加中。

長榮航譴責，「工會把拿回護照這件事情搞得像到西方取經那麼困難，工會不是黑幫，卻用這種刁難的方式，讓空服員連拿回自己證件的自由都沒有，還有什麼尊嚴可言？應依照空服員的意志交還其三寶」。

長榮航呼籲工會，尊重想回來執勤空服員的工作權，讓他們儘快回到工作崗位，恢復正常的空中交通運輸。

長榮航進一步說明，桃空職工 6 月 20 日發起罷工行動開始收取空服員三寶，但因為陸續有空服員不認同桃空職工發動突襲式罷工，以及用禁搭便車為由造成協商破局，因此想要返回公司值勤，但礙於桃空職工壓力不敢自己前往取回，因此填妥委託書，並經桃園地方法院民間公證人公證後，透過公司向桃空職工取回三寶。

不過，過去 2 天長榮航已取得約 40 餘份經法院公證人認證過的委託書，向桃空職工領取三寶，但桃空職工卻用限本人親自取回、質疑委託書真偽種種理由拒絕歸還，而事實上，6 月 23 日桃空職工幹部已公開說明只要本人前來即可領回三寶，昨 (24) 日可看到一名空服員本人已第三度前往，桃空職工仍不讓其取回三寶，對此惡劣行徑，長榮航強烈譴責。

長榮航強調，歡迎空服員歸隊支援，目前已接獲近百位參加罷工行動的空服員，透過電話直接聯繫、間接由同仁轉達或採用 e-mail 等方式，表明返回公司服勤的意願，且人數快速增加當中。

至於後續如何處理曾參與罷工的空服員？長榮航回應，會以最圓滿、愛與包容的方式讓想回來的空服員趕快回歸，也不會記予曠職，使其免職，且絕不姑息任何後續的排擠霸凌。