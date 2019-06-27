盤前財經大事搶先讀2019年6月27日

今日操盤前瞻

日本 5 月零售銷售

美國上周初領失業救濟金

法說會：全坤

股東會：味全、愛之味、中興電、鑽全、神隆、銘旺科、義隆電、龍邦、京城、宏璟、榮運、第一保、麗嬰房、宇峻、日月光投控、浩鼎、台耀、中美晶、大洋 - KY 等

除權息：中石化、力山、全新、敦陽科、群電、群聯、光隆等

〈長榮罷工〉7/1-7/5 再取消 368 個航班 運能已回升至 6 成

長榮航 (2618-TW) 空服罷工至 25 日，累計營收已損失近 11 億元，今 (26) 日再宣布，7 月 1 日至 5 日取消的航班共 368 班，影響旅客人數約 59700 人，不過，運能已從較日前的不到 50%，逐漸提升至 60%。閱讀全文...

涉國安疑慮 投審會駁回南海投資台北雙子星案

台北雙子星案昨 (26) 日遭經濟部投審會，以涉及國安疑慮，及認定投資人與中國市場淵源及關聯極深為由，將全案發文駁回。閱讀全文...

G20 川習會週六登場 川普透露可能達成貿易協議

日本 G20 川習會將於本週六 (29 日) 登場，美國總統川普週三 (26 日) 釋出最佳結果，川習會晤後可能達成一項協議。閱讀全文...

第三次「川金會」有譜？文在寅稱可能性很高

南韓總統文在寅周三 (26 日) 表示，在年初第 2 次的「川金會」破局之後，美國方面與北韓正在協商第 3 次「川金會」的可能性，並且就雙方工作層面進行協商談判。閱讀全文...

七一新制將上路 一文看完五大類民生、食藥、交通新規定

7 月 1 日起多項重大新制即將上路，包括內用餐飲不得提供一次用塑膠吸管、雙北公車上下車刷卡、非藥用牙膏納入化妝品範圍等。《鉅亨網》幫讀者整理民生、食品藥物、交通等五大類不可不知新規定，讓你一文看完掌握所有重點。閱讀全文...