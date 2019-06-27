〈樂天攻純網銀〉引進科技生態系統 開放銀行也將在純網銀體現

國票金 (2889-TW) 與日本樂天攜手搶攻純網銀門票，合作設立的樂天國際商業銀行籌備處董事長簡明仁今 (27) 日表示，日本樂天攜手樂天國際商銀籌備處，引進科技生態系統，適逢金管會將分三階段開放 Open Banking(開放銀行)，預期在未來純網銀中，將一步一步體現。

樂天國際商業銀行籌備處今日舉辦「樂天引進台灣：生態系科技 樂天接地氣」與談發表會，日本樂天銀行是首家直接投資台灣的日本銀行，也是日本最大且獲利第一純網銀，已累積 18 年的純網銀經驗，開戶數超過 750 萬戶。

簡明仁致詞時表示，「會員機制」在樂天純網銀的生態圈裡非常靈活、深入，且客戶使用純網銀累積的物流、金流、資訊流等數據，可進一步分析用戶行為，再進一步優化使用者介面、使用者體驗。不過，這些大量的數據，雖然可以優化品質，但是在此生態圈的所有會員最在意的更是資訊安全。

簡明仁強調，樂天銀行對資訊安全相當重視，樂天銀行在日本自行開發模型、自動偵測，可以阻止不法之徒利用人頭帳戶、駭客等進行金融犯罪，樂天銀行擁有先進資訊安全控管的實務經驗，而資訊安全機制是純網銀設立最重要的基礎，在此安全基礎上所建構的生態系，業務才會百花齊放。

簡明仁還表示，金管會對外宣稱將分三階段開放 Open Banking，分別為：商品資訊開放、客戶開放、交易資訊開放等三階段。Open Banking 時代的來臨，會讓客戶資料不再由銀行獨享，而是將消費者金融資訊主導權還給消費者，將對銀行業者帶來很大變革。

舉日本為例，從樂天銀行界面，客戶就可在此介面檢視不同銀行的存款金額、交易明細、樂天點數統計等，對客戶來說，財務管理就變得非常簡單，若要進一步跟銀行做財富管理交易，可在銀行介面指引下，直接交易不一定是該銀行所賣的商品。

簡明仁表示，透過 Open Banking，消費者在金融資訊的取得，可以得到最好的服務，金管會希望透過 Open Banking ，實現普惠金融的目標，而這些在以後的純網銀也都會一步一步體現，因為樂天純網銀目標就是要提供安全、安心、便利的一站式金融服務。