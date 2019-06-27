效率提升 陸5月份工業企業利潤負轉正

今 (27) 中國統計局公布 5 月份規模以上工業企業利潤總額年增 1.1%，漲幅由負轉正，金額達人民幣 5656 億元，4 月份為下滑 3.7%。1～5 月份，中國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣 2.38 兆元，年減 2.3%，跌幅比 1～4 月份縮小 1.1 個百分點。

(資料來源: 中國統計局) 今年前五個月規模以上企業營收及獲利年增率

1～5 月份，規模以上工業企業實現營收人民幣 41.61 兆元，年增 5.1%；營業成本人民幣 35.1 兆元，年增 5.4%；營利率達 5.72%，比去年同期下滑 0.43 個百分點。

槓桿率持續下滑，5 月底，規模以上工業企業資產負債比率為 56.8%，較去年同期下滑 0.6 個百分點。其中，國有控股企業資產負債比率達 58.3%，比去年同期降低 1.4 個百分點。

1～5 月份，規模以上工業企業中，國有控股利潤總額人民幣 7342.3 億元，年減 9.7%；股份制企業利潤總額人民幣 1.7 兆元，年增 0.4%。

1～5 月份，中國 41 個產業中，26 個產業利潤總額出現年增，15 個產業出現下滑。年增率排名前三大產業為，石油和天然氣開採業 (24%)、專用設備製造業 (18%)，及電氣機械和器材製造業 (16%)。

衰退幅度排名前三大產業為，石油、煤炭及其他燃料加工業 (51%)、汽車製造業 (27%)、黑色金屬冶煉和壓延加工業 (22%)。此外，計算機、通訊和其他電子設備製造業則是衰退 13%。

中國統計局官員解讀指出，5 月份規模以上企業獲利好轉主要在於銷售增長及費用下滑，帶動獲利由負轉正；再者就是高技術製造業、戰略性新興產業獲利同樣由負轉正；最後則是企業營運效益有所改善。