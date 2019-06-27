6月投資股市信心 創近6年半新低

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 6 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 79.80 點，較上月略上揚 0.32 點，其中，6 項調查指標僅「投資股市時機」下滑，不僅是連續 13 個月傾向悲觀，更創 2013 年 2 月以來新低；至於其他 5 項指標均上升。

台經中心指出，此次唯一下降的指標是「未來半年投資股市時機」，調查結果為 58.60 點，月減 2.00 點，也是 2013 年 2 月以來低點。

而上升幅度最多的指標是「未來半年國內經濟景氣」，調查為 86.45 點，月升 1.15 點，是 2015 年 6 月以來最高點。

其次分別為「未來半年國內物價水準」49.65 點，月增 1.10 點；「未來半年家庭經濟狀況」90.60 點，月增 0.85 點；「未來半年購買耐久性財貨時機」為 92.25 點，月增 0.55 點。

本次調查上升幅度最少的指標是「未來半年國內就業機會」，調查結果為 101.25 點，僅較上月上升 0.25 點。

從絕對水準來看，6 項指標中僅有「未來半年國內就業機會」指標偏向樂觀，其餘 5 項皆悲觀指標。

另外，在「目前健康狀況」指標，本月調查結果為 127.2 點，較上月下降 1.1 點，不過，民眾對自己健康仍呈現樂觀；「預期健康狀況」指標 105.2 點，下降 0.3 點，也呈現樂觀。

而在首次公布的台灣能源安全指標 (TESI) 上，第一季來到 80.8 點，較上季增加 8.8 點，較去年同期增加 14.6 點。

台經中心說明，TESI 指標公布主要是考量傳統的能源安全指標多僅衡量供給面因素，欠缺系統性觀點，此為綜合考量初級能源供應、能源消費和基礎設施完善的指標。