〈雙子星案遭駁回〉涉國安疑慮 投審會駁回南海投資台北雙子星案

台北雙子星案今 (26) 日遭經濟部投審會，以涉及國安疑慮，及認定投資人與中國市場淵源及關聯極深為由，將全案發文駁回。

投審會今日共審議 5 案，其中，香港商南海發展有限公司及馬來西亞商馬頓有限公司等，申請匯入相當於新台幣 10 億元等值外幣，投資設立台灣南海發展公司，遭投審會駁回。

投審會表示，該被投資事業營運，涉及台北車站特定專用區 C1/D1 土地開發案，是台北市西區門戶計畫建設，且附近捷運、高鐵、台鐵、汽車客運等大眾運輸匯聚，位處大台北地區重要交通樞紐，涉及國家安全。

除涉及國家安全的疑慮外，投審會指出，基於 3 項因素，認定投資人與中國市場淵源及關聯極深，易受中國政策影響，因此依外國人投資條例第 7 條，認定對國安有不利影響，將全案予以駁回。

第一，投資人母公司百慕達商南海控股自行於財報揭露，其大部分業務及員工均位於中國，附註說明依香港財務報告準則第 8 號「經營分部」之披露而言，南海集團應視中國為集團註冊國家。

第二，百慕達商南海控股公司行政總裁為中國籍，且其董事會下設的 4 個委員會中，負責營運及制定政策方向的執行委員會，有過半成員是中國籍，負責檢討董事會架構、人數及組成暨委任行政總裁，向董事會提供推薦意見的提名委員會，5 名成員也有 2 名是中國籍，顯示中國人高度參與公司營運與政策方向。

第三，香港商南海發展公司股票，已全部質押香港商中國數碼公司，而香港商中國數碼公司今年 5 月 31 日，董事會中中國籍席次過半 (4/7)，已具控制力；且中國數碼 3 席執行董事中，有 2 席為中國籍，且董事會下設的審核、薪酬及提名委員會中國人，均占總成員二分之一，顯示中國人高度參與中國數碼公司營運、財務、人事方針。