核四第3批燃料棒運往美國 估剩1134束待運

核四確定不重啟，台電規劃分 3 年 8 批，明年底前將燃料棒全數運至美國，傳出台電今 (27) 日凌晨已外運第 3 批燃料棒，但因核子保安規定，台電不願證實；估計核四仍有 1134 束燃料棒待外運。

行政院原子能委員會表示，去年 5 月批准台電申請的外運計畫，包括核子燃料運送、核子燃料安全管制和龍門電廠外運廠區作業計畫。

依照立法院 2018 年 1 月決議，台電應於 2020 年底運出核四廠 1744 束燃料棒。首批已於去年 7 月 4 日外運 80 箱 160 束核燃料棒，去年 9 月 5 日再外運第二批 120 箱 240 束，而今晨又傳出 12 輛貨櫃車從新北市貢寮核四廠出發，外運核四第 3 批燃料棒到基隆港，若以每台貨櫃車載運 20 束燃料棒推算，本次約外運 240 束。依照推算目前仍剩下 5 批、 1134 束燃料棒待外運。

不過台電表示，依照國際原能總署相關核子保安規定，核燃料束運送作業必須以保密方式進行，相關細節均為機密，因此對於外界傳言，台電不願證實實際運出數量。

台灣核電廠將在 2025 年全數除役，核四也不會重啟。台電預估核燃料拆解與外運費用約為 6.9 億元，待燃料棒全數運出後，每年可節省約 1.4 億元的維護與保管費用，估計運出後 5 年就能攤平成本。