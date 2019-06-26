滬深盤後 - 中信證大清倉 上證受累收黑

今 (26) 日，由於中信證券表示計劃在半年內全數賣出中信建投持股，消息傳出震驚各界，引發市場對於證券類股估值偏高的擔憂，導致證券類股重挫，拖累大盤走勢，不過媒體報導指出美國願意暫停對 3000 億美元的中國商品加徵關稅，利多消息帶動陸股反彈，但上證綜指受到證券類股的拖累較重，終場仍收黑。

(圖: 東方財富網) 上證指數日線走勢

截至收盤，上證綜指報 2976.28 點，下滑 0.19%，連兩個交易日收黑；受到華為與 5G 概念股上漲帶動，深證成指報 9122.43 點，上漲 0.05%，而創業板指報 1504.55 點，上漲 0.41%。今滬深兩市成交金額人民幣 3917 億元，比前一個交易日大幅下滑 23.7%。

資金流向方面，北向資金淨流出人民幣 9.45 億元，其中，滬股通淨流出人民幣 8.07 億元，深股通淨流出 1.37 億元。

消息面

中信證券昨 (25) 日表示，因自身營運需求，計劃全數出清手中所持有中信建投的股票。依照每股人民幣 23.83 元計算，這次減碼預計可收回人民幣 101.75 億元。利空消息重創證券類股，中信建投應聲跌停。

陷入被美國法院指控風暴的三家中資銀行，今日股價表現持續走弱，招商銀行下跌 1.8%、交通銀行下滑 0.3%、浦發銀行則是平盤作收。

媒體報導指出包含 Intel 和美光在內等晶片廠，將提供在美國以外地區生產的電子零組件給華為，以繞過美國禁令。華為概念股應聲大漲，卓勝微、因賽集團均出現漲停，通宇通訊大漲 5.7%。

市場觀點

中國聯訊證券指出，由於北上資金再度轉向，短線熱門股急速退燒，加上投資人在等待川習會會談結果，市場觀望氣氛較濃。同時，大盤短線技術指標也在高檔，因此也限制投資人做多意願。

東吳證券表示，市場資金仍然偏向保守，能投資的亮點不多，昨日上證綜指無法守穩 3000 點也可看出，高檔賣壓較重。