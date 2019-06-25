中國消費市場萎縮、又一日資撤出當地市場

根據日經報導，日本大型百貨公司業者高島屋 (8233-JP)，在週二 (25 日) 時決定，該公司已經決定自中國的百貨市場撤退。位在中國上海的高島屋百貨，則預計在 2020 年結束營運，目前日本業者正與當地政府協調當中。

這次日本高島屋之所以會作出這樣的決定，主要是在當地的銷售額沒有達標，在收益上出現惡化，還有美中貿易戰造成中國消費市場萎靡不振，並推測今後也難以恢復到過去水準。

而另一方面，在今後海外的投資重點方面，則會擺在具有成長潛力的東南亞市場。

(圖片：Investing.com)

位於中國上海的高島屋百貨，是在 2012 年時，由子公司的上海高島屋所展開營運。賣場面積廣達 4 萬平方公尺，與日本的大型店面同樣寬廣，並有許多的高級品牌專櫃進駐，瞄準當地的高端客戶群。

然而就在 2012 年開幕之前，中國當地發生大規模的反日示威活動，在抵制日企日貨的風潮下，也造成營業額的表現不如預期。而近期則由於中國網路購物當道，業績表現方面也一直沒有出現起色。在 2019 財年 (截至 2 月) 的營業收入為 32 億日圓，僅較上一期微幅增加了 0.7%；而同期的營業損益則為 9 億日圓的虧損，連續 7 年出現營業赤字。

而在今後，該公司也將會就結束營業等問題，與當地政府進行協商。

反觀東南亞市場方面，由於預見越南當地中產階級和年輕族群的增加，高島屋將加速在該國的投資。在迎接開幕後第三年的「胡志明高島屋」，將會擴張賣場面積，並充實家庭用品的豐富度。未來也計畫在越南國內擴展新的分店。

目前日本高島屋在海外擁有四家分店，分別位在新加坡、越南胡志明、泰國曼谷，以及中國上海。當中位在新加坡的分店，是結合了不動產與店舖的組合，這個商業模式為高島屋帶來頗為豐沃的營收，在整體的營業利益上佔了近 2 成比例。而今後的經營資源，將會集中在東南亞的三個分店，期盼曾經造訪日本高島屋的東南亞遊客，在回國之後也會到當地高島屋消費。

而位在台北天母的大葉高島屋百貨，日方則已於 2016 年撤資，將 5 成股權賣給國內的合資夥伴大葉集團，僅剩技術授權，其名稱「大葉高島屋」也維持不變。