波音訂單取消 美國5月耐久財訂單下降1.3% 但企業投資上升 穩軍心

美國 5 月耐久財訂單下降，為四個月來第三次下降，波音 737 Max 飛機訂單取消，壓低了該數據。但企業投資上升，顯示在中美貿易戰緊張氛圍中，及美國經濟減緩跡象下，企業並未凍結支出。

美國政府週三公布，5 月耐久財訂單下降 1.3%。

接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，5 月耐久財訂單為下降 1%。

扣除汽車與飛機，則 5 月耐久財訂單上升 0.3%。運輸類產品往往使得耐久財訂單大幅波動。

5 月商用飛機訂單大幅下降 28%。經歷二次墜機後，波音 Max 飛機停飛，幾乎未再接到任何訂單。

5 月汽車訂單上升 0.6%。

5 月企業投資 -- 即核心訂單 -- 上升 0.4%，創 1 月以來最大升幅。

2019 年，由於出現數十年來最嚴重貿易爭議，企業紛紛減少支出。

5 月企業投資較去年同期上升 1.4%，小幅高於 4 月的上升 1.2%，但仍屬疲弱。

4 月耐久財訂單由下降 2.1% 修正為下降 2.8%。

中美之間的關稅戰，破壞了供應鏈，不但創傷了這兩個大國，更衝擊了全球經濟。許多企業都在觀望，等待問題解決後，才會推出支出計畫。

有大量出口的美國製造業受傷最重，現在似乎又蔓延到了經濟中的其他領域。經濟學家警告，若貿易戰持續，加徵關稅全面生效，美國將進一步受到壓力。