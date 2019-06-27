川習會前穩匯率 中國人行再發離岸央票

中國人行昨 (26) 在網站公布已成功在香港市場發行兩期，合計人民幣 300 億元的央行票據(俗稱離央票)，發行量創新高，其中，1 個月期央行票據發行人民幣 200 億元，6 個月期央行票據發行人民幣 100 億元，得標利率分別為 2.80% 和 2.82%。

這是中國人行首度在香港發行 1 個月期和 6 個月期人民幣央行票據，離岸市場投資人認購情況踴躍，投標總金額超過人民幣 850 億元，參與競標的法人包含商業銀行、基金、投資銀行、中央銀行、國際金融組織等各類機構。

截至目前為止，中國人行已經四度在香港發行離岸央票，特別的是，與前三次發行相比，這次中國人行在香港發行的兩檔離岸央票期限有所不同，且發行量增加。

過去三次發行的離岸央票均為 3 個月期和 1 年期，每檔發行量均為人民幣 100 億元。而這次發行 1 個月期和 6 個月期，顯示出央票期限有所縮短，其中最短的 1 個月期發行量達人民幣 200 億元，創下該類央票單檔發行量紀錄。

之前，5 月 15 日，中國人行在香港發行的兩期人民幣央行票據，其中，3 個月期和 1 年期央行票據各人民幣 100 億元，得標利率分別為 3.0% 和 3.1%。

離岸央票一向被市場認為是中國人行穩定離岸人民幣匯率的重要工具之一。分析人士指出，這次中國人行縮短離岸央票發行期限，可在有效調節短期離岸市場人民幣流動性的同時，不至於對離岸市場人民幣總數量造成過久的影響。

在香港發行離岸央票，主要作用是減少離岸人民幣供給、回收離岸人民幣流動性，進而提升離岸市場利率，增加放空人民幣成本，以達到穩定匯率的目的。

(圖: 東方財富網, 離岸人民幣匯率走勢) 離岸人民幣走勢平穩

不過也有業內人士對這次離岸央票發行目的有不同看法，香港外匯交易員指出近期人民幣匯率走勢較平穩，中國人行穩匯率壓力已有所紓緩，在這時發行離岸央票有更多的因素是出於強化殖益率曲線考量，而非簡單的抽離流動性，打壓人民幣空頭。