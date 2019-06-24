人行救火 調高券商短期融資上限達3000億人民幣

由於中國銀行間 7 天 (R007) 和 14 天期 (R014) 全機構 (包含銀行、證券、基金機構) 質押式回購利率居高不下，甚至一度衝高至 15%，引發市場熱議，擔心包商銀行事件將持續擴散。為有效紓緩非銀行金融業流動性問題，中國人行上周五 (6 月 21 日) 調升中國十大券商短期融資券最高待償還餘額，規模約人民幣 3000 億元。

(資料來源: wind)7 天期拆款利率走勢

非銀的專業人士表示，近期銀行間市場出現一定的信用緊縮現象，而中國人行此舉主要在透過大型券商傳導流動性，紓緩市場風險。

上周末，華泰證券、海通證券、國泰君安、中信證券、廣發證券五大券商接連發出公告指出，已收到中國人行通知提高短融餘額上限，合計提升近人民幣 2000 億元。此外也有消息指出，還有多家大型券商也收到類似政策，業內估計整體提升規模可達人民幣 3000 億元。

所謂短期融資券，是指企業在銀行間債券市場發行和交易，並約定在一年期限內還本付息的有價證券。短期融資券是一種高流動性的資金管理方式，能夠在一定階段內保持充足的流動性，是對企業提供流動性的一種方式。

短期融資券與次級債，都是中國券商在進行日常營運時的常用融資方式，指標利率為 R007、R014 等。

一般情況下，中國券商發行短期融資券的規模與市場情況高度正相關，在牛市時，融資餘額、約定式購回等業務規模都會快速上升，使得券商發行短期融資券的意願較高，反之，券商利用這類債務工具補充流動性的意願相對較弱。

