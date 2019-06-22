〈理財〉航空公司鬧罷工 15家旅遊不便險理賠懶人包

本周備受關注的新聞莫過於長榮航空罷工，且初步排班要罷工到 6/30，因此到 6/29 要取消的航班也已公布高達 670 個航班，對旅客影響甚鉅，這時候投保旅遊不便險到底怎麼理賠，成了旅客最關切議題。

其中，「班機延誤」 在 15 家產險的理賠標準各有不同，Money101.com.tw 董事總經理周純如表示，宣布罷工前已投保的民眾，務必搜集好相關班機延誤證明與收據，以利向保險公司申請理賠。

近年來國人投保旅平險的意識抬頭，近 9 成民眾會另外付費購買旅平險，不過像這次遇到航空公司罷工，如果你以為明明買了旅平險，卻發生班機延誤不理賠，那可能是因為你跟壽險公司投保、而非產險公司，「人壽公司」並無承保「旅遊不便險」，如果注重班機延誤等保障內容，應該向產險公司投保。

市面上的旅遊不便險理賠項目中，常見｢行程延誤｣、｢班機延誤｣、｢額外旅行費用補償｣、｢旅程縮短｣、｢旅程取消｣與｢班機改降｣等理賠事項。

周純如表示，購買保險是轉嫁未知的風險，由於長榮空服員工會已正式啟動罷工活動，民眾若在罷工活動正式開始之後才匆忙投保旅遊不便險，因罷工所導致的班機延誤、旅程取消等狀況將無法獲得保障。反之，宣布罷工前已投保的民眾則可理賠。

據統計，因罷工導致「班機延誤」，共有 13 家產險有保障，分別為：新光產險、明台產險、國泰世紀產險、富邦產險、台壽保產險、南山產險、和泰產險、華南產險、兆豐產險、台灣產物、旺旺友聯產險、美商安達產險、新安東京海上產險。

Money101 金融比較平台表示，市場上各家產險的旅遊不便險與罷工相關的保障項目中，除了常見的「班機 (行程) 延誤」以外，例如「旅程取消費用」、「行程更改費用」等項目，也能將民眾因此損失或是增加的旅程相關費用進行補償。

值得留意得是，並非每家產險公司都有提供「旅程取消費用」、「行程更改費用」等保障項目，即使有，也未必將罷工納入承保範圍，民眾務必睜大眼睛仔細比較各家保險條款再進行投保。

舉例來說，國泰世紀產險有兩種旅遊不便險供選擇，其一為「早鳥豪華型保障」，需提早 7 天前投保，保障內容包含「旅程取消保險」，因罷工導致原先預定行程遭全部取消，針對無法退還的訂房費用提供 5000 元的定額理賠金、機票費用提供 5000 元定額理賠金以及其他費用 (團費、租車費、各類門票等) 提供 10000 元限額理賠金；另一種則是旅遊出發前 1 小時才投保的「基本型保險」，則無提供「旅程取消保險」。

同樣因為罷工導致旅程取消，美商安達產險、旺旺友聯產險也有「旅程取消保險」補償保戶，因此無無法取回的相關費用，理賠限額分別為 2 萬元及 5 萬元。

反之，華南產險、新安東京海上產險雖然保障項目也有「行程短縮或取消」，不過，罷工所導致旅遊行程取消，不在理賠範圍內。民眾審視條款，細節務要顧到。

另外，亦有產險公司提供「旅程更改」保障項目，保戶因罷工必須更改其預定旅程，因而增加的交通或住宿費用，可在限額內實支實付，明台產物限額 1 萬元、和泰產險限額 5 萬元、旺旺友聯限額 2 萬元。

針對「班機延誤」的保障項目，Money101 金融產品比較平台發現，15 家產險公司中，透過網路投保管道購買的的「旅遊不便險」，第一保產險、泰安產險仍未將罷工納入保障範圍內。

而新安東京海上產險已於今年 6 月 11 日更新保險條款，原本將罷工列為不保事項，6 月 11 日之後，民眾於網路投保旅遊不便險，罷工就屬於保障範圍內了，不過，仍得在 6 月 20 日下午 2 點長榮航空正式宣佈罷工前的投保，方能有效。

另外，民眾也要了解各家產險「班機延誤」的理賠標準，包含「延誤多少小時」才啟動理賠、「何時得到航班延誤通知」以及「台灣出發航班宣布取消或延誤時，是否已經完成報到手續或出境」等狀況都會影響申請理賠的結果。

以「班機延誤時間」為例，各家產險的延誤標準大致分為 2、3、4、6 小時不等。因罷工導致班機延誤 2 小時即啟動理賠的為新光產險，是目前市場上認定延誤時數最短的；延誤 3 小時則有明台產險、國泰世紀產險。