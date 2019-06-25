解決伴唱機盜版亂象貿然修法 弘音提出抗議

智慧局擔心長者灌入盜版歌曲被業者提告，提出高度爭議性的著作權法修法，引發音樂人反彈。弘音認為，伴唱機盜版亂象，應以行政手段解決問題，而非「頭痛砍頭、腳痛砍腳」的荒謬修法，況且長者根本沒有能力盜版，至今該公司也並未提告任何里民中心的長者，並與全台各縣市進行協商，會讓民眾唱到熱門新歌。

智慧局擔心阿公阿嬤為了唱新歌，灌入盜版歌曲，被弘音一狀告進法院，因而針對弘音提出大動作修正著作權法，並於立法院召開本次臨時會，直接將著作權法逕付二讀。

智慧局為了一間私人公司修正著作權法，確實罕見，此舉也引發全台詞曲作者、唱片、版權公司等上週召開「音樂人反對：假公益、真盜版」的修法記者會，美國在台協會亦出面反對修法。業者更憂心，若因此引發美方動用特別 301 條款報復，屆時絕非國人之幸。

針對阿公阿嬤將歌曲錄製到電腦伴唱機，弘音指出，長者根本不可能辦到，以該公司封閉式系統伴唱機為例，裡頭的 MIDI 伴唱歌曲檔案，都必須經過至少三道混合加密程序，連專業人士都不能破解，而且也有灌歌專用的 USB，絕非阿公阿嬤隨隨便便拿個手機上網路，點幾下、划幾下，就可以把歌曲灌進去。

把歌曲灌進伴唱機無論從技術面或程序面而言，均十分繁雜，阿公阿嬤根本不可能做盜版。（圖 / 弘音提供）

弘音進一步表示，不光只有加密，製作 MIDI 伴唱檔案，必須先利用程式，精準地把每個時間的配器、音量、歌詞對上，全部的參數都要對之外，而且必須製作與原本電腦伴唱機內資料庫完全配合的文字檔，才能利用該台電腦伴唱機的「歌星姓名點歌」、「字部點歌」等等。況且，還必須另行製作印刷一本厚厚的「盜版點歌本」，就是把成千上萬的盜版歌曲，印刷成一頁一頁的點歌單，集結成厚厚一本，重達好幾斤的「盜版點歌本」。

弘音指出，不管從技術面或程序面而言，均十分繁雜，阿公阿嬤根本不可能做盜版，況且該公司至今也未對任何一個里民活動中心的阿公阿嬤提告，且目前弘音已於六月中旬與宜蘭縣政府完成協商使用事宜，與台北市、台南市等其他縣市協商中，絕對會讓民眾唱到熱門新歌。

弘音認為，應該因應台灣特殊國情，利用行政方法阻擋盜版，就像中華電信「HiNet」有色情守門員功能，只要申請了就可以讓家中小孩不接觸色情網站。事實上，政府也有諸多行政手段可以禁止灌入盜版歌曲，如經濟部商檢局以行政命令限制電腦伴唱機設置原廠以外的灌歌功能，或是限制里民活動中心只能使用有原廠灌歌功能的封閉性系統電腦伴唱機，即可完全杜絕盜版。

此外，針對伴唱業者抗議弘音壟斷歌曲，智慧局今年五月下旬間陸續召開說明會，表示弘音內取得熱門新歌專屬授權，其他廠牌伴唱機必須刪除盜版歌曲，智慧局亦表示，公平會認為弘音沒有違反公平法，不涉及壟斷。

弘音也表示，該公司絕對沒有壟斷歌曲，專屬授權本來就是業界常態，弘音也有很多歌買不到，況且上週到智慧局抗議遊行的伴唱機業者，都聲稱自己伴唱機曲數比弘音還要多，所以弘音壟斷歌曲，並非事實。