貿易戰讓企業從中國移出 印度擬推優惠稅制招徠

在中美貿易戰問題影響之下，有些承受不住的企業正在計畫搬離中國，而印度則不願錯失這個機會，正在考慮推出優惠制度，吸引這些離開中國的企業前往印度。

彭博社報導，據知情人士表示，印度貿易部正在考慮是否採用類似越南所推出的稅制優惠，或規畫一段免稅期，以財稅誘因吸引企業進駐。而印度貿易部的文件顯示，該國希望延攬的產業包括了電子電機、消費日用品、電動車、鞋類與玩具等。

不少企業為了迴避中美貿易戰的直接衝擊，紛紛選擇轉移重心，也讓越南與馬來西亞藉此機會吸引許多企業進駐。然而印度的反應慢了半拍，相較沒有受惠多少。

印度貿易部希望透過這個計畫降低對進口貨品的仰賴，並推升出口，但此計畫仍需財政部的核准。辦法之中，包括在沿海地帶設置工業園區，對政府採購的當地製造商給予優惠，盼能藉此吸引打算轉換製造基地重心的企業。

這個計畫若實施順利，有助於擴大印度製造業發展，也有助於總理莫迪正推行的「印度製造」計畫，在 2020 年之前達成製造業佔經濟總體比重 25% 的目標。同時，也能有效縮減印度與中國之間的貿易逆差。

印度政府的調查發現，有意轉換製造基地，可望吸引前來印度設廠的產業，包括了智慧手機與零組件製造、消費者日用品、電動車與零件等，而這些商品有 95% 都是從中國進口到印度銷售。

同時，美國提高關稅造成部分商品稀缺，印度也希望加強這些商品對中國的出口，包括已處理的馬玲薯、成衣業所用的合成短纖維、液壓發動機、汽車增壓器等。

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