三大吸引力 印度成主權基金的投資寵兒

近年來，印度一直成為投資者的話題中心，認為印度可能複製中國的成長模式，成為下一個亞洲大國。主權財富基金也大量湧入印度，投資領域包括機場、再生能源等。

主權財富基金相當看好印度，主要的三大理由在：印度的政治穩定、中產階級的崛起，與鼓勵外國投資的政策。

印度政治穩定 總理再設新願景

印度總理莫迪上個月成功連任，鞏固了他率領的印度人民黨（BJP）權力，政治環境相對穩定。莫迪也在本周四 (20 日) 宣布，為印度經濟設下新目標，預期在 2022 年，印度人人都有房子住、有電可用、有醫療資源，提振國家整體生活水準與經濟成長。

此外，印度持續改善監管機制，增加投資信心，藉此吸引了更多的外國主權基金投資。市場希望印度能再就稅收部分，進行改革，以減少繁文縟節。

鼓勵外國投資 外資大量流入

Cleary Gottlieb 倫敦公司的合夥人表示，目前多數西方國家，都限制外國投資，但印度卻反其道而行，大量開放外國企業進駐，這是吸引力之一。

主權財富基金對於基礎建設的投資也相當偏好。印度正在擴大興建鐵路等基礎建設，融資需求龐大，吸引許多外國的主權財富基金投資。

統計 2019 年前三個月，外資流入印度量已達 110 億美元，預期 2019 年全年外資流入量將創下新高。其中非洲的模里西斯共和國、新加坡、日本等都是主要的投資國家。印度股市今年以來漲幅也逼近 10%。

印度外人直接投資額 (FDI) 單位百萬美元 (來源: India Brand Equity Foundation 鉅亨網製圖)

新加坡政府投資公司 (GIC) 的主權財富基金，以及阿拉伯的阿布扎比投資局 (ADIA) 最近才剛在印度達成了一項近 5 億美元的再生能源投資案，包括風力發電、太陽能發電等。

中產階級崛起 人口紅利佔優勢

印度人口結構相當年輕。2019 年印度人口達 13.1 億人， 65 歲以上老年人僅佔 8.56%，15 歲到 65 歲的「黃金年齡」人口則高達 48%。

印度人口結構 (來源: livepopulation)

HSBC 印度首席分析師 Ravi Menon 表示，印度的中產階級迅速崛起，且教育程度高，為印度的長期發展奠定基礎，對於長期投資者而言，提供了很好的機會，因此吸引主權財富基金的目光。