鴻海分散代工生產基地 增資新加坡廠63億元

經濟部投審會今 (26) 日核准 5 件投資案，包括 2 件僑外投資、陸資投資、對外投資、對中國大陸投資各 1 件，其中對外投資案，鴻海 (2371-TW) 申請匯出 63 億元，對外增資新加坡 FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，加碼投資電子產品組裝代工等業務，最受矚目，鴻海指出，基於長期投資而有此決策，市場評估，分散產能是考量因素之一。

2 件僑外投資方面，美商 QCT INTERNATIONAL, INC. 申請匯入 23.15 億元，投資設立高通半導體，實行後持股比例 100%，從事業務包括電子零組件製造業、非破壞檢測業等。

另一件是日商 MACNICA,INC.，申請經由國內事業駿日股份有限公司，以公開收購方式，取得國內上市公司安馳最低不少於 35%，最高不超過 50% 的股權，投資金額合計 13.44 億元，從事電子零組件製造業等業務。

投審會指出，駿日以證券交易法等相關規定，在證券市場以公開收購取得安馳股權，就國家安全及產業效益等因素予以審核，投資人仍應審慎評估應賣風險。

陸資投資部分，香港商蒙發利有限公司，申請匯入 8000 萬元增資台灣奧佳華國際有限公司，實行後持股比例 90%，及匯入 3.63 億元，受讓取得棨泰健康科技股份有限公司部份股權，實行後持股比例 87%。