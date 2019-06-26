中嘉有意下架Eleven Sport 授權日期協商延至7月底

有線電視授權金爭議不斷，市場傳 7 月恐有斷訊風波，NCC 回應，目前掌握的調處案共 6 件，主要是全國數位、北都 2 間有線電視業者與頻道商的授權費爭議，另外中嘉有意下架 Eleven Sport，NCC 表示，雙方協商授權期限延至 7 月底。

NCC 開放有線電視跨區經營後，引發有線電視頻道商與系統商低價搶客，並衍生出授權金爭議，相關欠款費用高達數億元。

NCC 平臺處副處長蔡國棟表示，頻道授權金是商業機制，雙方才知道價值所在，NCC 無法干涉，只有業者申請調處時才會居中協調，並重申業者別以消費者權益作為談判武器。

Eleven Sport 是擁有中華職棒、足球賽事等轉播權的新進運動頻道商 ，與有線電視大豐發生授權金爭議，經半年談判破裂，本月初大豐遭斷訊，蔡國棟表示，目前斷訊頻道已有其他頻道代替，後續裁罰進度，因雙方在斷訊時間上有歧異，需等雙方繳交相關文件，再進一步協調。

中嘉也因與 Eleven Sport 有授權金問題，向 NCC 提出申請下架，對此，蔡國棟表示，目前雙方經協調後，確定授權日期延至 7 月 31 日，不過目前中嘉暫無解決替代方案。

至於外界擔心，7 月恐因此有斷訊潮，NCC 表示，目前收到共 6 件調處案，包括浩鳴與北都、浩鳴與全國數位、優視與北都、優視與全國數位、凱擘與鼎峰及大享與遠富。