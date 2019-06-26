投信和自營商聯手買超 三大法人轉買2.25億元

由於美國聯準會 (FED) 暗示 7 月不一定降息，亞股今 (26) 日漲跌互見，其中台股表現相對弱勢，在權值股受壓抑下，終場收在 10652.55 點，下跌 54.17 點，成交值再縮至 853.45 億元，其中，外資連 2 個交易日賣超，但內資力挺下，三大法人合計轉買 2.25 億元。

三大法人當中，投信今日買超 0.51 億元，自營商買超 7.6 億元，僅外資賣超 5.86 億元。

觀察外資賣超內容，前 10 大遭賣超標的依序為台積電近 1.38 萬張，群創和友達均遭賣超過 1 萬張，京元電逾 6000 張，兆豐金、開發金、華邦電和彰銀逾 3000 張，而華航和欣興則遭賣 2000 張上下。

外資買超前 10 大依序為元大滬深 300 正 2，達 2 萬張，新光金逾 1.8 萬張，旺宏和富邦 VIX 均超過 1 萬張，奇鋐超過 6000 張，富邦上証正 2、寶成均逾 5000 張，智邦、技嘉和富邦金則超過 3500 張。

投信方面，買超第一為遠百達 2000 張，宏捷科也有近 2000 張，台表科、技嘉和微星均超過千張，聯茂、卜蜂和立積則有 500 張以上，富邦金和佳世達 400 張上下。

投信賣超最多則是奇鋐達 3300 張，智邦、元大台灣 50 反 1 均遭賣逾 900 張，大江、日月光投控均逾 800 張，聯詠、神基、瑞昱和合晶均超過 400 張，而兆豐金也遭賣 300 餘張。

整體來看，法人指出，由於聯準會對降息預期潑冷水，加上川習會不確定性因素，導致市場今日回檔，失守 10 日線和季線支撐，所幸，最新消息是美國財政部長梅努欽表示「美中貿易協議已完成 90%，只差最後一段路」，再度為貿易戰釋出正面訊息，帶動美國道瓊期貨快速拉抬百點，有利明日的股市。