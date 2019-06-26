〈花旗投資展望〉美中可望初步達成共識 聯準會最快明年才會降息

G20 會議 28 日即將登場，市場高度關注美中貿易摩擦是否有機會露出曙光，花旗 (台灣) 銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞認為，美中雙方可望透過 G20 達成初步協議，預期聯準會最快要等明年才會降息。

花旗 (台灣) 銀行今 (26) 日舉行 2019 第 3 季投資展望，針對美中貿易戰發展，花旗以三種情境進行推演，包括「雙方達成協議」、「沒達成協議但聯準會不降息」，或是「未達成協議且聯準會降息」。

眾所矚目的 G20 登場前夕，美國釋出擬暫緩對中國加徵關稅消息，被市場視為美中談判和談曙光，曾慶瑞認為，從目前態勢研判，美中貿易談判雖無法全面達成協議，但應可達成初步共識。

曾慶瑞指出，如果美中貿易能達成協議，預期可望推升市場風險偏好，帶動美股 S&P500 指數挑戰歷史高點，美國公債殖利率也可望因此攀升，估計美國 10 年期公債殖利率有機會跳升至 2.5%。

曾慶瑞分析，美中如果達成協議後，將淡化市場避險心理黃金價格也將終止漲勢反轉走跌，至於美元趨貶轉弱，但因美元先前已在降息預期心理下提前反應，因此即便走貶預料貶幅也相對有限。

第二種情況則是美中沒有達成和談而聯準會也沒有降息，曾慶瑞說，這種情況下恐讓股市大幅下跌，S&P500 可能拉回測試前波低點，美國 10 年期公債殖利率恐跌至 1.5%，屆時在避險情緒驅使下，預期將推升日圓走勢。

第三種美中沒達成協議且聯準會降息，預料美國 10 年公債殖利率將在 1.75%~2% 區間波動，美元也將因降息而走貶，在美元走貶、公債殖利下跌影響下，進一步推升黃金價格翻揚。

由於美國總統川普經常公開呼籲聯準會降息，讓聯準會何時降息也成為市場關注重點，花旗 (台灣) 銀行認為，預期聯準會利率將持續按兵不動，最快要等明年才會降息，但如果美中貿易戰情勢惡化、美國就業數據走弱，亦不排除聯準會可能在 7 月就會降息。