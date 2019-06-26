中華車將打造二輪充電生活圈 新推兩款普通重型電動機車

中華車 (2204-TW) 今 (26) 日召開股東常會，由裕隆集團執行長嚴陳莉蓮主持，嚴陳莉蓮表示，今年中華車將積極布局內外銷，成長可期，而二輪綠能事業將推出兩款全新的電動機車，並導入新商業模式，打造充電生活圈。

中華車總經理陳昭文進一步說明，去年電動二輪車共銷售 10093 台，年增 7.7%。展望今年，將再推出兩款普通重型來切入主流市場 (115c.c.-125c.c.)，並計畫與中油和政府機關策略合作廣建充電站，打造充電生活圈，預估今年銷售成績可望大幅成長。

在四輪方面，陳昭文說，今年除了針對現有車型推出特仕車款，計劃在第三季推出 Delica 大改款車型、第四季推出 Zinger 改款車型。

隨著國內汰舊換新補助政策效益持續下，中華車估今年在台總銷售台數可達 4.96 萬台，年增 2.7%。

外銷方面，陳昭文指出，由於中東 GCC(海灣六國) 安全法規加嚴自去年 1 月起實施，在暫時無法對應的情況下，去年成車僅外銷 443 台，CKD 零件外銷 1320 套，但今年隨著 Verycac 和 Zinger 符合中東 GCC 安全法規，預估成車銷量年增可達 20%。。

嚴陳莉蓮強調，今年是中華汽車 50 周年，以新的企業識別、新願景、新理念與強烈的企圖心，穩健的一步一步向前走。