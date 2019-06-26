〈光隆營運展望〉斥2.1億元設宜蘭開發中心 成衣營收帶動 今年整體可望成長2位數

羽絨原料及成衣廠光隆 (8916-TW) 今 (25) 日舉行宜蘭開發中心動土典禮，該廠投資金額 2.1 億元，最快明年底投入營運，董事長詹賀博指出，2013 年起, 光隆就轉型以成衣為發展重心，今年因美中貿易衝突而有全球品牌訂單加入，整體成衣事業占營收比重將再成長突破 4 成，也將帶動光隆整體營收雙位數成長。

光隆營收去年首度突破 100 億元大關，達 101.54 億元，其中成衣占比 37.88%，詹賀博指出，宜蘭開發中心完工，未來將成海外成衣事業技術支援及成衣打樣中心，有助光隆擴大成衣產品的競爭力。

詹賀博說，宜蘭過去為傳統成衣的聚集地區，過去 40 年光隆也曾在宜蘭設廠，如今重返宜蘭設立自有 4 樓廠房的開發中心，預計編制人員將由 40 人擴大到 100 人。

詹賀博並強調，美中貿易衝突對光隆沒有直接不利影響, 反而對光隆拓展巿場或客源有助力。主要原因在於，光隆各事業群中, 美國為主要巿場的產品，在 2013 年就已全部撤出中國大陸生產，所以此次美國對中國提高關稅，對光隆並無影響。

詹賀博說，就以今年來說, 光隆就有 4-5 個新品牌客戶的引進，對今年營收約可帶來 1000 萬美元的貢獻。